Уламки другого безпілотника виявили поблизу прикордонного села Плауру

Міністерство закордонних справ Румунії виявило нові уламки російських дронів іранського виробництва Shahed на своїй території. Через це румунське МЗС викликало тимчасового повіреного у справах РФ, повідомило у неділю, 10 вересня, Agerpres із посиланням на заяву МЗС Румунії.

Румунія висловила протест російському повіреному, підтвердивши, що на території країни знайшли уламки російських дронів. БПЛА окупантів впали на територію Румунії 4 вересня під час атаки на Ізмаїльський порт.

«Держсекретар з питань Стратегічні питання Юліан Фота передав протест румунської сторони з приводу порушення повітряного простору Румунії після виявлення на території нашої країни, поблизу кордону з Україною, деяких фрагментів безпілотників, подібних до тих, які використовували російські війська під час агресії проти України», – йдеться у заяві МЗС.

МЗС Румунії засудило напади російських військ на українське населення та цивільну інфраструктуру, в тому числі на Дунаї, поблизу кордону з Румунією, які створюють ризики для безпеки румунських громадян.

Нагадаємо, 4 вересня Росія атакувала Одещину ударними безпілотниками Shahed, які залетіли на територію Румунії та вибухнули у районі прикордонного села Плауру, повіту Тульча. МЗС України відреагувало на інцидент та заявило, що Україна має фотодокази падіння безпілотників на територію Румунії.

Водночас Міноборони Румунії заявило, що БПЛА росіян не становили військової загрози для країни. Лише 6 вересня румунське міністерство оборони визнало, що безпілотники таки впали на території країни, оскільки уламки одного з них знайшли поблизу Плауру.

9 вересня Румунія виявила уламки ще одного дрона-камікадзе. Президент країни заявив про «неприйнятне порушення суверенного повітряного простору Румунії».