Російські загарбники розстріляли з міномета приватний житловий будинок на околицях Снігурівки Миколаївської області й намагалися звинуватити в цьому ЗСУ. Внаслідок розстрілу будинку загинули четверо людей.

Коли саме відбувся обстріл – невідомо, але оперативне командування «Південь» повідомило про інцидент в ніч на вівторок, 19 липня. У повідомленні, зокрема, зазначається, що на місце обстрілу миттєво прибула група представників російських телеканаліів для зйомок пропагандистського сюжету.

«Знімальна група пропагандистського засобу масової інформації з’явилась на місці подій просто миттєво за фактом. А ось підрозділи ЗСУ перебувають звідти надто далеко задля влучання мінометом. Але заради картинки рашисти вбили чотирьох мирних жителів», – повідомили в ОК «Південь».

Там також зазначили, що ситуація на південних напрямках – складна, але контрольована.

Нагадаємо, у ніч на 19 липня росіяни завдали масованого ракетного удару по селу на Одещині, випустивши сім крилатих ракет. Українська ППО одну з них збила.