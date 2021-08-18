Із 22 квітня у відділенні «термінового влаштування» Центру соціальної підтримки «Рідні» прихисток собі знайшли понад 30 дітей. Здебільшого це хлопчики й дівчатка з малозабезпечених та неблагополучних сімей. Тут із ними навчаються, бавляться, влаштовують зустрічі з відомими людьми.

Провідати малечу зайшов співак Вова зі Львова.

«Мені було добре: розказував їм, що треба мріяти, а потім робити щось для того, щоб втілювати бажання в життя. Так воно і працює», — каже артист.

Крім кімнати для розваг, в установі є кабінет психолога. Там фахівчиня Мар'яна Дячишин допомагає батькам знайти контакт зі своїми дітьми. Все починається з розмови, а завершується побаченням із сином чи донькою.

«Після цього ми спостерігаємо, як батьки співпрацюють та живуть з ними і що відбувається довкола тих сімей загалом. За три місяці мені вдалось повернути в родини двійко діток», — розповідає жінка.

Загалом у центрі допомогли налагодити стосунки із сім'ями чотирьом дітям, які повернулися жити додому. Зараз у центрі «Рідні» проживає 26 дітей.

«Він розташований в одному із житлових комплексів. Іноді не всі мешканці розуміють, що це за заклад. Але ми можемо на 100% сказати: ті, хто сюди потрапляє, — звичайні діти, просто тимчасово тут проживають», — зазначила керівниця благодійного фонду «Рідні» Мар'яна Романяк.

Додамо, що жити там малеча й підлітки можуть 9 місяців або до того моменту, поки батьки не створять їм належного побуту.

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