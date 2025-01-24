Навчання гарантує відстрочку для студентів призовного віку впродовж усього терміну навчання

Міністерства оборони та освіти пояснили, як працюватиме система відстрочки від мобілізації для здобувачів освіти та педагогічних працівників, відповідно до нової постанови уряду. Нові правила урядової постанови викликали у суспільстві занепокоєння, проте МОН і Міноборони запевняють, що відстрочка буде чинною і під час канікул. Сайт Еduсаtіоn.ua роз’яснює зміни.

На абзаци в постанові КМУ №1558 від 31 грудня 2024 року, які можуть трактуватися неоднозначно, звернув увагу народний депутат Роман Грищук: «За цією постановою відстрочка надається до кінця навчального року, тобто травень-червень. Що тоді з викладачами в літні місяці?». Депутат наголосив, що викладачам потрібно надавати відстрочку на час трудового договору, а студентам – на весь період навчання.

Втім, міністр освіти і науки Оксен Лісовий зазначив: «Будь-які суперечності, які можуть виникати в підзаконних актах чи інших документах, ініційованих ЦОВВ стосовно цього питання, будуть врегульовуватися відповідно до чинного закону про мобілізацію».

Водночас Міноборони оприлюднило роз’яснення ключових змін.

Зміни для студентів

Студенти професійно-технічних, фахових передвищих та вищих закладів освіти, а також інтерни й докторанти отримують відстрочку на весь семестр (до шести місяців). Тепер не потрібно кожні 3 місяці підтверджувати статус здобувача освіти в ТЦК, як це було раніше.

Канікули або завершення навчального року не забирають право на відстрочку. Поки в Єдиній державній електронній базі з питань освіти є інформація про те, що громадянин здобуває освіту, доти він має право на відстрочку.

Студенти можуть оформити відстрочку:

онлайн через Резерв+;

особисто, взявши витяг з ЄДЕБО та звернувшись до ТЦК. Така процедура вимагає оновлень раз на пів року.

Дистанційне навчання стає все актуальнішим для сучасних школярів. Та щоб воно було ще й ефективним, слід обирати школу, яка пропонує гнучкий графік, індивідуальний підхід та новаторські методики. Саме це пропонує найбільша дистанційна школа «Оптіма». Отримайте демодоступ та забезпечте своїй дитині якісну освіту без компромісів.

Відстрочка для педагогів

Умови для відстрочки для освітян не змінилися. Викладачі отримуватимуть відстрочку до кінця навчального року. Для цього потрібно мати педагогічне навантаження не нижче 0,75 ставки. Підтвердженням є навчальні плани на навчальний рік, який триває з 1 вересня до 31 серпня, включаючи канікули і відпустку.

Поки що Міноборони працює з МОН, щоб налагодити автоматичний обмін інформацією для надання відстрочки педагогам. Але канікули та закінчення навчального року не є підставою для втрати права на відстрочку ані для студентів, ані для освітян.