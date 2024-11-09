Наразі онлайн-відстрочка запрацювала для двох категорій військвозобов'язаних

У суботу, 9 листопада, у застосунку для військовозобов’язаних, призовників та резервістів «Резерв+» з’явилася функція оформлення онлайн-відстрочки від мобілізації. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони України.

Після п’ятиденного бета-тестування послуга онлайн-відстрочки стала доступною для кожного військовозобов'язаного, який має додаток. Скористатися онлайн-відстрочкою наразі можуть тільки дві категорії військовозобов'язаних:

люди з інвалідністю

студенти, аспіранти та докторанти, які здобувають освіту у послідовному порядку

Зазначаться, що згодом скористатися послугою онлайн-відстрочки зможуть багатодітні батьки – військовозобов’язані, які мають трьох неповнолітніх дітей в основному шлюбі. Втім, коли саме з’явиться доступ до онлайн-відстрочки в цієї категорії громадян, у Міноборони не уточнили.

«Українці зможуть не стояти у чергах і збирати папірці, щоб подовжити відстрочку кожні три місяці. З працівників ТЦК зніметься джерело додаткового навантаження. Найголовніше — запуском онлайн-відстрочок ми продовжуємо поповнювати екосистему продуктів для військовозобов'язаних, що допомагають їм розв'язувати питання не у чергах, а за допомогою кількох хвилин і смартфону», – розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, бета-тестування анонсованої на початку жовтня послуги онлайн-відстрочки розпочалося 4 листопада. За словами заступниці міністра, інструкції щодо отримання відстрочки онлайн поступово отримували категорії громадян, які стоять на військовому обліку.

Як отримати онлайн-відстрочку у «Резерв+»

Для того, щоб оформити відстрочку від мобілізації онлайн, необхідно спершу оновити додаток «Резерв+». Зробити це можна у Play Market для Android та App Store для Apple.

Після оновлення застосунку треба відкрити послугу онлайн-відстрочки та подати заявку, попередньо обравши підставу для надання відстрочки. Після отримання запиту система «Резерв+» перевірить, чи має військовозобов’язаний право на відстрочку – в разі підтвердження військовозобов’язаний отримає статус «Має право на відстрочку», який відобразиться у застосунку.

Зверніть увагу – щоб подовжити відстрочку, громадяни мають дочекатися, поки спливе термін активного документа.

Скільки триватиме онлайн-відстрочка

У Міністерстві оборони повідомили, що кожна категорія громадян, які претендують на відстрочку, матиме різні терміни відстрочки від мобілізації:

люди з інвалідністю – 1 рік, або до кінця дії пенсійного посвідчення

студенти, аспіранти та докторанти – до кінця дії воєнного стану та мобілізації

Скільки триватиме відстрочка для багатодітних батьків, наразі невідомо.