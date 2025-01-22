Школярі матимуть більше практичних занять

Уряд виділив 1,65 млрд грн на закупівлю обладнання для шкільного предмета «Захист України». У Міністерстві освіти розповіли, що купили на ці гроші, повідомляє МОН.

Обладнання закуповують для спеціальних навчальних осередків, які оснастять сучасною технікою для опанування практичних навичок учнями 5-10 шкіл. Громади витратили майже третину виділених на цю мету коштів – 507 млн грн. За ці кошти придбали:

460 інтерактивних тирів;

2000 симуляторів польотів на дронах;

манекени для надання домедичної допомоги;

бронежилети;

каски та протигази;

макети гранат, автоматів, пістолетів і мін тощо.

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Найбільше коштів на обладнання для уроків «Захист України» витратили такі області:

Київська – 79,7 млн грн;

Львівська – 42,9 млн грн;

Івано-Франківська – 42,3 млн грн;

Житомирська – 34,3 млн грн;

Одеська – 32,4 млн грн;

Тернопільська – 30,1 млн грн;

Хмельницька – 29,9 млн грн;

Чернігівська – 27,5 млн грн;

Дніпропетровська – 24,8 млн грн;

Вінницька – 22,1 млн грн.

Нагадаємо, нову програму навчального предмета «Захист України» затвердили торік, вона не відрізнятиметься для хлопців і дівчат. До уроків додали більше практичних відпрацювань навичок.