Навесні багато садівників прагнуть швидко впорядкувати ділянку після зими. Проте фахівці радять не поспішати з косінням трави. У цей період починається активне гніздування птахів, і звичайний догляд за газоном може їм нашкодити. Детальніше про це пише 1+1.

Птахи часто обирають сади з густою рослинністю, адже там легше знайти їжу та безпечне місце для потомства.

Як висота трави впливає на птахів

Висока трава виконує важливу функцію укриття. Після того як пташенята залишають гніздо, вони ще певний час перебувають на землі та ховаються серед рослинності.

Якщо газон часто косити, це природне укриття зникає. У результаті пташенята стають вразливими до хижаків і несприятливих умов.

Чому зменшується кількість їжі

Косіння трави впливає не лише на укриття, а й на харчову базу. Разом із високою травою зникають дикі рослини та комахи.

Саме комахи є основною їжею для молодих птахів, які тільки вчаться самостійно добувати корм. Без достатньої кількості їжі їхні шанси на виживання значно зменшуються.

Вплив шуму на птахів

Ще один фактор – це шум від газонокосарок. Гучні звуки можуть налякати птахів і змусити їх залишити гнізда. Особливо це небезпечно, коли всередині є маленькі пташенята.

Як правильно доглядати за газоном навесні

Фахівці радять косити траву якомога рідше або відкласти це до завершення періоду гніздування. Якщо ж без косіння не обійтися, краще робити це частинами, а не по всій ділянці одразу.

Після того як трава виросте до 5–8 сантиметрів, можна починати косіння, але зрізати не більше третини довжини. Ніж косарки варто встановлювати на максимальну висоту.

Скошену траву можна залишати на газоні, адже вона поступово перегниває і покращує стан ґрунту.