Насіння, посіяне взимку чи восени, ростиме повільніше, але цвітіння настане приблизно в той же період, що й при щорічній посадці

Вербена є багаторічною рослиною, але часто вирощується як однорічна. Вона не витримує сильних морозів, проте можна перенести квіти в приміщення, щоб вони протрималися кілька сезонів. Найкращий час для посадки – літо, коли сходи з'являються швидше. Насіння, посіяне взимку чи восени, ростиме повільніше, але цвітіння настане приблизно в той же період, що й при щорічній посадці.

Умови посадки

Грунт для вирощування насіння вербени необхідно вибирати особливо ретельно. Підійде дрібний пісок, очищений попередньо окропом. Якщо ви хочете прискорити процес появи сходів, можна поставити контейнер в тепле місце, але як тільки почнуть з'являтися сходи, необхідно перенести його в більш прохолодне місце, пише Аgromarket.

Насіння постійно потребує світла, тому потрібно встановити контейнер в освітленому приміщенні, але щоб світло не було занадто яскравим. Після висаджування насіння, необхідно накрити контейнер склом. Це додасть парниковий ефект і прискорить появу сходів.

Полив і догляд за вербеною на грядці

Викопавши невелику ямку, слід налити туди 0.5 літра води і трохи почекати. Вода повинна практично повністю увібратися. Тільки тоді можна садити вербену в грунт. Зверху необхідно присипати коріння землею і не дуже сильно утрамбувати.

Поливати відразу після посадки не можна. Необхідно почекати приблизно годину, потім полити кожен кущик невеликою порцією мінеральних добрив.

Садити кущі слід на сонці або ж в півтіні. Ні в якому разі не можна садити на постійно тіньове місце, квіти зав'януть менше ніж за тиждень. При особливо спекотній погоді необхідно поливати вербену кілька разів на день, щоб коріння постійно отримували вологу і поживні речовини.

Треба стежити і за грунтом, так як вербені необхідна хороша вапняна земля, багата добривами. При сприятливих умовах вербена на вашому городі швидко приживеться і почне рясно цвісти.



