Якщо ви правильно підгодовуєте вербену, ніщо не завадить їй прикрасити ваш сад своїми квітами

Вербена – це популярна декоративна рослина, відома своїми яскравими квітами і здатністю цвісти протягом всього літа, пише «Флористікс». Вона відмінно підходить для клумб, мікс-бордерів і підвісних горщиків.

Догляд за вербеною

Догляд за вербеною легкий і не потребує значних зусиль, якщо дотримуватись певних правил.

поливати рослину потрібно регулярно під час активного росту і цвітіння, у другій половині літа полив вербени скорочують;

розпушувати ділянку слід тільки в умовах сильної спеки після рясного поливу, щоб забезпечити циркуляцію повітря для кореневої системи;

якщо кущі вербени посаджені групою, то полоти бур'яни доведеться тільки перший час після посадки, поки кущі не розростуться;

одиночні рослини потрібно рятувати від бур'янів весь час: якщо ж ви після посадки замульчуєте ділянку перепрілим листям або декоративним матеріалом, то ні розпушувати ґрунт, ні боротися з бур'яном вам не доведеться;

якщо будете своєчасно видаляти зів'ялі квіти, то цвітіння вербени триватиме у вашому саду майже до заморозків.

Удобрення вербени

Вербена потребує внесення добрив, як мінеральних, так і органічних. Органіку вносять лише один раз на сезон, щоб не перевантажити ґрунт азотом, від якого вербена пишно зеленіє, але, на жаль, відмовляється цвісти. Підживлення вербени комплексним мінеральним добривом проводиться 3-4 рази за сезон.