Так робити не варто, адже це може лише зіпсувати смак їжі

Багато господинь звикли починати приготування страв з обсмажування цибулі та моркви разом. Здається, що це економить час та надає страві аромат. Проте так робити не варто, адже це може лише зіпсувати смак їжі. «Добрі новини» розповідають, чому не можна смажити цибулю та моркву разом.

Чому цибулю та моркву не можна смажити разом?

Досвідчені кулінари зазначають, що при одночасному обсмажуванні цибулі та моркви ви ризикуєте отримати неякісну засмажку. Цибуля залишатиметься сира, а морква буде прісна та може почати пригорати. Експерти наголошують, що морквяний сік у процесі смаження забирає собі аромат цибулі. Саме тому овочі потрібно готувати по черзі або ж на різних сковорідках.

Як робити правильно?

Для початку на сковорідку потрібно налити олію, а потім розігріти її на помірному вогні. Після цього викладіть цибулю на пательню та смажте протягом 2-3 хвилин до утворення золотистого відтінку. Тільки після цього потрібно додати дрібно натерту моркву.

Протягом наступних кількох хвилин готуйте овочі на активному вогні. Потім зменшіть вогонь та перемішуючи, доведіть овочі до готовності.