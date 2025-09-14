Дзеркала візуально збільшують простір, тому навіть найменш кімната візуально зможе стати більшою

Дзеркала на кухні – незвичне, але доволі ефектне рішення. Вони можуть змінити простір, додати світла та зробити інтер’єр більш незвичним. Проте, як і будь-який декоративний елемент, дзеркала мають свої особливості та потребують правильного використання. Ukr.Media розповідає, чи потрібно вішати на кухні дзеркала.

Навіщо дзеркала на кухні?

Дзеркала візуально збільшують простір, тому навіть найменш кімната візуально зможе стати більшою. За допомогою дзеркал можна провести невелику корекцію інтер’єру. Вони допомагають приховати недоліки, які не вписуються в загальну концепцію. Дзеркала збільшують кількість світла. через це у приміщенні кухні з’являється відчуття легкості.

Як використовувати дзеркала?

Ви можете оформити дзеркальну мозаїку чи ціле настінне панно. Якщо ж ви вирішите зробити дзеркальний фартух, варто пам’ятати, що дзеркальна поверхня буде досить швидко забруднюватися бризками від води та при приготуванні їжі, тому її доведеться очищати після кожного готування.

Також зверніть увагу на жаростійкість та водовідштовхувальну здатність скла. А для кухні ця властивість особливо актуальна. Тому бажано, щоб дзеркала мали високий рівень захисту від бруду та пилу, і виконані з вологостійких матеріалів.