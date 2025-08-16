Щоб візуально збільшити кімнату, ніколи не притискайте меблі впритул до стін

Правильне розміщення меблів може кардинально змінити сприйняття простору, навіть якщо кімната невелика. PixelInform розповідає, як допомогти інтер’єру виглядати просторіше.

1. Забезпечте комфортні проходи.

Продумайте рух у кімнаті – вільний та безперешкодний. Ідеальна ширина проходу між меблями – 70-80 сантиметрів, щоб було комфортно рухатися. Також між диваном та журнальним столиком варто залишити 35-45 сантиметрів, щоб вам було комфортно пересуватися або витягнути ноги.

Не можна й забувати про шафи та комоди. Перед ними також потрібен простір для маневрів. Заплануйте мінімум 60 сантиметрів, а якщо у вас висувні шухляди – то й усі 80 сантиметрів.

2. Створіть відступ від стін.

Щоб візуально збільшити кімнату, ніколи не притискайте меблі впритул до стін. Навіть невеликий відступ у 5-10 сантиметрів створює тінь та легкість, завдяки чому меблі ніби «плавають» у просторі, а не вростають у нього.

3. Використовуйте принцип вільних кутів.

Не намагайтеся заповнювати кожен сантиметр у кімнаті. Залиште хоча б один-два кути вільними або поставте туди щось вертикальне та легке: торшер або високу рослину в горщику. Це допоможе погляду ковзати вільно, створюючи ілюзію більшого простору. А якщо додати велике дзеркало або меблі зі скляними поверхнями, кімната наповниться світлом і повітрям.