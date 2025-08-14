Деякі популярні варіанти, хоч і здаються безпечними, швидко можуть втратити свій вигляд або навіть нашкодити здоров’ю

Під час ремонту ми часто орієнтуємося на вартість та зовнішній вигляд матеріалів, але безпека та довговічність не менш важливі. Деякі популярні варіанти, хоч і здаються безпечними, швидко можуть втратити свій вигляд або навіть нашкодити здоров’ю. Ukr.Media розповідає від яких матеріалів краще відмовитися під час ремонту.

ПВХ

З полівінілхлориду (ПВХ) виробляють різні будматеріали – натяжні стелі, вікна, молдинги та карнизи. Чистий ПВХ нешкідливий, але в такому вигляді він тендітний та гігроскопічний. Тому до нього часто додають інші домішки – фталати, важкі метали, ефіри кислот. Ці речовини можуть виділятися навіть в процесі використання виробів з ПФХ, завдаючи шкоди здоров’ю. Краща альтернатива – тканинні полотна для стель, гіпсові чи картонні молдинги.

Мікроцемент

Хоча матеріал справді цікавий і має незвичну фактуру, з його експлуатацією є проблеми – виникають відколи, плями від води. У громадських просторах його не варто використовувати, особливо в місцях частого тактильного контакту, адже мікроцемент досить важко відреставрувати. Для заміни підійде натуральний граніт, кварцовий агломерат для стільниць та широкоформатний керамограніт для стін.

Полімерний лінолеум

Цей матеріал виділяє пари фталатів та бензолу, які є небезпечними для здоров’я. Краще віддати перевагу лінолеуму із натуральних компонентів.

Цегла та вінілові шпалери

Цей матеріал може сильно з’їсти простір, якщо ви мрієте про інтер’єр у стилі «лофт». Краще віддати перевагу плитці під цеглу.

Щодо шпалер, то краще зупинити свій вибір на паперових чи флізелінових моделях. Останні, до речі, виготовлені з целюлози та «дихають», пропускаючи повітря та вологу. А ось широко відомі вінілові шпалери – це штучна плівка. Краще використовувати декоративну штукатурку або керамограніт з імітацією цього оздоблювального матеріалу.

Меблі з ДСП

Попри те, що всі вироби з ДСП ламінують та обклеюють захисною плівкою, вони можуть деформуватися при намоканні. Альтернативою може стати ДВП – він є вологостійким, а також термостійким.

Фарби та лаки

Фарби та лаки небезпечні, якщо зроблені на основі синтетичних компонентів, до складу яких входять полівінілхлорид, толуол та ксилол. При випаровуванні ці речовини проникають у легені, накопичуються в організмі та можуть стати причиною алергічних реакцій. Краще віддавати перевагу більш безпечним водоемульсійним лакофарбовим покриттям, а також читати інформацію про компоненти виробу.