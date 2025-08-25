Ключова відмінність між вініловою та ламінованою підлогою полягає в їхніх матеріалах

Вибір між вінілом та ламінатом – серйозне завдання для тих, хто запланував ремонт. Обидва матеріали імітують дерево, мають схожу вартість та прості в монтажі. Яка між ними різниця? The Spruce розповідає, які між цими матеріалами відмінності.

Склад

Ключова відмінність між вініловою та ламінованою підлогою полягає в їхніх матеріалах. Ламінована підлога виготовлена ​​з кількох шарів, основою яких є деревноволокниста плита високої щільності. Вінілова підлога також виготовлена ​​з кількох шарів, але повністю синтетична.

Зовнішній вигляд

Ламінат є кращим за вініл варіантом підлогового покриття з погляду зовнішнього вигляду, оскільки він може імітувати оброблену вручну деревину, камінь, кераміку та інші матеріали більш реалістично, ніж вініл. Товстий верхній шар ламінату дозволяє наносити на нього глибоке тиснення, щоб отримати реалістичний тривимірний вигляд і текстуру, схожу на матеріал, який вам подобається.

Водостійкість та зносостійкість

Вініл більш водостійкий, ніж ламінат. Усі види вінілового покриття для підлоги виготовляються зі 100% водонепроникних матеріалів. А ламінат використовує серцевину з деревноволокнистої плити, яка розм’якшується та набухає під впливом води. На жаль, ламінат залишатиметься деформованим навіть після висихання, а шари можуть відшаруватися, якщо серцевина просочиться водою. Сильно пошкоджений водою ламінат зазвичай потребує заміни.

Вініл служить довше, ніж ламінат, адже витримує більші навантаження. Його навіть використовують у комерційних приміщеннях, де довговічність і простота догляду є пріоритетом.

Тривалість гарантії

Ламінат і вініл мають схожий термін служби за умови правильного догляду, але терміни гарантії на них можуть відрізнятися. Гарантія на ламінат зазвичай становить від 10 до 25 років, а на вінілове покриття класу люкс – 20 років.

Стійкість до плям

Ламінат та вініл стійкі до плям завдяки обробленим шарам. У ламінату верхній шар – це прозорий шар оксиду алюмінію, який має чудову стійкість до плям. А якісне вінілове покриття покрите прозорим уретановим шаром, який теж забезпечує чудову стійкість до плям.