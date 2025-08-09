Але навіть незначне скупчення води може стати для нього критичним

Ламінат – популярне покриття для підлоги завдяки своїй доступності та легкому монтажу. Але навіть незначне скупчення води може стати для нього критичним: дошки здуваються, а поверхня втрачає рівність. Ukr.Media розповідає, що робити, коли ламінат здувся від води.

Що робити, коли ламінат здувся від води?

Негайні дії після потрапляння води

Щойно помітили воду – дійте без зволікань. Вимкніть джерело протікання, приберіть вологу з поверхні, приберіть килим та меблі з ураженої зони. Чим довше під ламінатом залишатиметься вода, тим вища ймовірність, що покриття зіпсується.

Після цього потрібно обережно зняти щонайменше кілька дошок у місці, де вони набухли або піднялися. Таким чином ви забезпечите циркуляцію повітря та допоможете видалити зайву вологу.

Як правильно просушити підлогу?

Для сушіння використовуйте вентилятори, обігрівачі або осушувачі повітря, але варто уникати перегріву – ламінат може ще більше деформуватися. Добре допоможе і будівельний фен: ним можна обережно пройтися по вологих місцях.

Якщо діяти швидко, вологостійкий ламінат іноді здатен частково відновити свою форму після висихання. Також не поспішайте накривати пошкоджену ділянку килимами або повертати меблями, адже під підлогою залишиться зайва волога.

Перевірте підкладку

Після того як ви зняли частину покриття – обов’язково перевірте стан підкладки. Якщо вона намокла – доведеться її замінити, інакше волога буде і далі шкодити підлозі та навіть може стати джерелом появи цвілі.

Коли локальний ремонт допоможе?

Якщо ви помітили, що покриття зіпсувалось не сильно, спробуйте після просушування покласти вантаж на пошкодженні дошки. Таким чином вони можуть стати знову рівними.

Але якщо ж ламінат розійшовся чи на окремих ділянках змінив форму до невпізнаваності, можна замінити лише кілька найбільш постраждалих дощок – більшість сучасних систем це дозволяє.

Але якщо дошки сильно розбухли, зморщилися або у вас немає запасних елементів для заміни – доведеться міняти більшу частину підлоги або й усе покриття.