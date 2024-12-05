Батьки можуть забрати дитину зі школи під час тривоги, але якщо вони піде сама додому, відповідальність за неї нестиме вчитель

Часто, коли навчальний процес перериває повітряна тривога, батьки хочуть забрати дітей зі школи раніше. Іноді вони кажуть їм йти додому самим, відпрошуючи у вчителів підписаною заявою. Однак юристи зазначають, що відповідальність за дитину в цей час все одно несуть педагоги. Всі правові нюанси таких ситуацій «Новій українській школі» пояснив юрист ГО «Батьки SOS» Роман Бондаренко.

За його словами, коли діти перебувають у школі, за їхнє життя та здоров’я відповідають педагоги. Це регламентують підпункти 1, 5 пункту 6 розділу IV Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти.

«Якщо батьки пишуть заяву заздалегідь і під час повітряної тривоги учень / учениця має йти додому сам / сама, то виходить, що вчитель відпускає дитину без нагляду дорослих у ситуації, яка загрожує її безпеці. Якщо зі школярем / школяркою у цей час трапиться нещасний випадок, відповідальність буде нести педагог, який відпустив дитину саму», – коментує юрист.

Роман Бондаренко також наголосив, що освітній процес – це весь час перебування школярів у закладі освіти, а не лише на уроках.

Згідно із законом України «Про освіту», саме батьки зобов’язані дбати про фізичний і психічний добробут дитини. Тобто школа і педагоги допомагають це робити, але не замінюють батьків навіть на час перебування дитини в школі. Тому батьки мають право вирішувати, де перебуватиме їхній син чи донька під час повітряної тривоги.

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Як наголосив Роман Бондаренко, у такій ситуації принципово те, що дитина не залишається без нагляду дорослих: «Якщо батьки хочуть особисто забрати свою дитину з укриття закладу освіти – педагог не може заборонити їм це зробити (жоден нормативно-правовий акт цього не забороняє). У багатьох школах також просять батьків підтвердити свої дії письмовою заявою (у цей момент відповідальність за безпеку неповнолітнього переходить від однієї особи до іншої)».

Проте, якщо дитина під час повітряної тривоги піде додому сама (батьки не забирають її особисто, а написали відповідну заяву раніше) і з нею трапиться нещасний випадок, це може стати підставою для притягнення вчителя до кримінальної відповідальності. Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей карається ст. 137 Кримінального кодексу.