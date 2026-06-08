Очищення малини необхідне, однак робити це потрібно обережно

Малина належить до найніжніших ягід, тому під час миття легко втрачає форму та починає пускати сік. Саме через це щороку виникає питання, чи варто взагалі мити ягоди перед вживанням. Фахівці зазначають, що очищення малини необхідне, однак робити це потрібно обережно. Pysznosci розповідає, як не перетворили малину на кашу під час миття.

Чому малину все ж потрібно мити?

Навіть якщо ягоди виглядають чистими, на їхній поверхні можуть залишатися частинки пилу або інші непомітні забруднення. Крім того, під час вирощування, збору та транспортування малина контактує з різними поверхнями.

Саме тому перед вживанням ягоди рекомендують промивати, але без тривалого контакту з водою.

Як правильно мити малину?

Найкраще мити малину безпосередньо перед вживанням. Це збереже її свіжість і запобігатиме швидкому псуванню під час зберігання. Тому ніколи не мийте всю упаковку, якщо плануєте з’їсти тільки частину. Волога може прискорити ріст цвілі всього за кілька годин.

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Перекладіть потрібну порцію малини в друшляк або сито. Швидко промийте її під легким, розсіяним струменем прохолодної води. Не тріть і не мніть плоди. Дайте воді повністю стекти протягом хвилини. Потім обережно промокніть малину на паперовому рушнику, якщо плануєте використовувати її у десертах.

Якщо ви хочете ретельніше помити ягоди, ви можете замочити малину у прохолодній воді з невеликою кількістю харчової соди на кілька хвилин, потім перекласти ягоди в чисту воду та одразу злити її.