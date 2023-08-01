Кожен капустяний листок за рахунок фотосинтезу збільшує масу голівки

Для капусти цінний кожен листок. У період дозрівання в листі виробляються речовини, що позитивно впливають на лежкість голівок, і якщо ви збираєтеся зберігати качани, постарайтеся без необхідності листя не видаляти. Особливо це стосується цвітної капусти, пише «Флорист-Х». Видалення хоча б одного листка може скоротити ваш урожай як мінімум на 30%.

Видаляти можна тільки напівзогнилі листки: під час затяжних дощів листя капусти часто починає гнити, і зрізання уражених гниллю листків рятує качан.

Під час посухи та гіперактивного сонячного впливу капуста захищає свою головку від ультрафіолету двома-трьома листками. Якщо аномальна погода стоятиме надто довго, покривне листя почне сохнути, але видалити його можна буде тільки після того, як ви зріжете качан і готуватимете капусту до зберігання. Це засохле листя є перепоною для збудників грибкових захворювань, які намагаються проникнути в качан, тому зрізати сухе листя, поки капуста росте на городі, не можна.

Часто городники роблять помилку, видаляючи з капусти соковите, але пошкоджене листя, проте вони забувають, що сік, який сочиться зі зрізів, приваблює шкідників і збудників хвороб, які через рани намагаються проникнути в тканини рослини. Тобто, обрізаючи листя, ви сприяєте ураженню капусти шкідниками та захворюваннями. Крім того, кожен капустяний листок за рахунок фотосинтезу збільшує масу голівки та насичує її мікроелементами та вітамінами.