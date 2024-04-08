В Україні не вщухають розмови про можливість повного блокування роботи Telegram. Однак чи доцільно й реально це зробити? Досвід окремих держав, які наважилися на подібні дії, виявився не дуже успішним. Також сумнівно, що українське суспільство буде в захваті від таких спроб влади.

Дослідження Internews Ukraine 2023 року показало, що Telegram став для українців основним джерелом інформації. Як платформу для отримання новин його використовує 72% українців, а близько 60% опитаних довіряють цьому джерелу. Популярність додатку виникла не просто так. Він зручний у користуванні і дає змогу створювати власні канали і групи в будь-якій сфері діяльності та на різну тематику. У Telegram майже відсутня цензура і дозволено публікувати різноманітний контент. За оперативністю поширення інформації він здатний конкурувати з провідними медіа. А ще додаток забезпечує високий рівень анонімності користувачів і власників каналів, дозволяє здійснювати аудіо- й відеодзвінки, залишати свої коментарі під постами, надсилати приватні повідомлення.

З технічної точки зору це справді функціональна і зручна платформа, яка має багато переваг і чимало опцій. Під час повномасштабної війни Telegram перетворився на майданчик, де багато українців швидко дізнаються про головні новини й обмінюються оперативною інформацією. Більшість політиків, громадських діячів, лідерів думок, митців, експертів різних сфер, приватні підприємства, органи влади, посадові особи, громадські організації активно використовують цю платформу. Користуються нею і наші захисники, військові командири, окремі бригади ЗСУ. Через свою медійну спрямованість додаток частково компенсував інформаційний вакуум, який виник внаслідок засилля телемарафону «Єдині новини» й обмеження роботи телеканалів з альтернативною точкою зору. Але не все так ідеально, як хотілося б.

У Telegram дійсно є деякі особливості, які роблять його зручним інструментом поширення фейків і маніпуляцій. Багато каналів додатку формально провадять медійну діяльність, хоч і не зареєстровані як медіа. Також нічого невідомо про їхніх власників, адміністраторів, кураторів. Це і є найбільшою проблемою. Очевидно, що деякі з каналів, які активно працюють з українською аудиторією, належать російським спецслужбам чи куруються з Москви й використовуються в інформаційній війні проти України. Через Telegram легко поширювати різні новини, зокрема й недостовірні. Закрити ж канали антиукраїнського спрямування, які є рупором російської пропаганди і наративів, непросто. Це не те саме, що заблокувати доступ до російських сайтів.

До власника Telegram Павла Дурова теж є питання. Прямих доказів того, що Telegram може контролювати Кремль чи російські олігархи, зараз немає. Але дехто припускає, що він може співпрацювати з російською владою. Однак наскільки широка ця співпраця – важко сказати. Якщо припустити, що ФСБ повністю контролює Telegram, то чому не заблоковані тисячі проукраїнських каналів, які поширюють правду про війну і російську агресію? Зокрема для українців, котрі зараз перебувають в окупації. Хіба це було б проблемою для Кремля, якби він повністю контролював месенджер? У російській соціальній мережі ВК, яка без жодних сумнівів афілійована з Кремлем, можуть забанити за звичайний проукраїнський допис у групі. У Telegram таке не практикується. Інший аспект, який може викликати занепокоєння, – структура власності платформи й джерела її фінансування. Довгий час Telegram вважався збитковим і лише зараз починає заробляти. Хто і що допомагало забезпечувати розвиток додатку щонайменше кілька років, коли він приносив лише збитки?

Прихильники повного блокування популярного месенджеру апелюють до того, що його адміністрація не йде на жодний контакт з українськими органами. А заблокувати потенційно шкідливий канал неможливо. Проте це не зовсім відповідає істині. Адже СБУ вже звітувала про закриття низки Telegram-каналів, які працювали в Україні, й успішно знаходила їхніх адміністраторів та організаторів. У березні 2023 року кіберфахівці Служби безпеки України заблокували 26 Telegram-каналів, які перешкоджали мобілізації українських громадян призовного віку.

4 квітня начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк розповів, що деякі Telegram-канали в Україні уже заблоковані, а деякі можуть бути заблоковані незабаром. Перемовини про це веде Служба безпеки з представниками компанії Telegram. Отже, певний контакт таки є. Також представник СБУ визнав, що технічно заблокувати популярний додаток майже неможливо. Навіть Китаю це не вдається повною мірою. Хоча уряд Піднебесної витрачає на блокування різних «ворожих ресурсів» мільярди доларів і має величезні технологічні можливості.

Безперечно, у Telegram є багато потенційно небезпечного контенту. Там працюють різні канали і поширюються різні, зокрема російські, наративи. Діє армія ботів, яка розганяє маніпуляції й намагається вплинути на суспільні настрої. Активно просувається провокативний контент. Але чи не те саме можна сказати про Facebook, TikTok, Instagram, X (колишній Twitter)? Чи не працюють там російські боти? Чи не коментують вони новин? Чи не гуляють там суперечливі відео, які мають величезну кількість переглядів? Чи не публікують на цих ресурсах кремлівську пропаганду? Чи не намагаються там дестабілізувати Україну зсередини, розсварити, посіяти зневіру, спровокувати на певні дії? Питання риторичні. То який вихід? Будувати за прикладом комуністичного Китаю «Великий український фаєрвол», вводити тотальну цензуру й обмежувати доступ до інформації?

Telegram уже пробували блокувати. Зокрема, у тій же Росії. А також в Ірані й Іраку. Однак успіхом ці спроби не завершилися. У Росії війна з месенджером тривала два роки і показала безпорадність державної влади, яка поводилася наче слон у крамниці з посудом. Дії «Роскмонадзору» з блокування Telegram зумовили масштабні збої в роботі всього інтернету. Спостерігалися проблеми з роботою платіжних терміналів, пошукових і соціальних мереж. А кількість користувачів месенджеру не тільки не зменшилася, а навіть зросла.

Ісламістська влада Ірану теж пробувала заблокувати Telegram, реагуючи на масові протести проти диктатури в країні. Результат виявився провальним. До прикладу, зараз в Ірані діє 108 тисяч Telegram-каналів, деякі з яких мають понад мільйон підписників. Це навіть більше, ніж в Україні, де всього 82 тисячі каналів.

В Іраку блокада популярного додатку тривала тиждень. Уряд арабської країни погодився зняти обмеження після того, як адміністрація Telegram відреагувала на вимогу спецслужб розкрити інформацію про витік персональних даних.

Навіть Китай не зміг впоратися з блокуванням Telegram на 100%, яке можна обійти за допомогою VPN. Тому якщо українська влада таки вирішить заблокувати Telegram, то ризикує провалити цю операцію.

Загалом Telegram справді потребує регулювання і деяких розумних обмежень. Певний контент однозначно не може поширюватися й популяризуватися. Може бути доцільно, наприклад, розглянути заборону органам державної влади вести свої офіційні канали в Telegram. Було б дуже добре розкрити імена власників каналів, які де-факто стали справжніми медіа. Також варто звернути особливу увагу на канали, які використовуються для збуту наркотичних речовин й іншої злочинної діяльності. Та переконливих аргументів на користь повної блокади додатку немає. Як і є великі сумніви в технічній спроможності це зробити.

Більш прийнятно використовувати можливості Telegram для просування українського порядку денного, ніж відмовлятися від цієї платформи. Тим паче, що месенджер має деякі переваги, коли порівняти з тим же Facebook. У мережі Цукерберґа багато правдивого контенту про російсько-українську війну просто блокується. А жорстка цензура з частково лівацьким ухилом часто обмежує можливість висловлювати свою думку, на що не раз скаржилися користувачі.

Більшість українського суспільства, стомленого єдиним телемарафоном, навряд чи підтримає і зрозуміє цей крок української влади. Радше сприйме за спробу тотально обмежити свободу слова і ввести цензуру. У такому разі спроба блокади лише підвищить градус громадського обурення, посилить недовіру до влади і спричинить абсолютно протилежний ефект.