Найбільш поширеними матеріалами для мульчування є опале листя, солома, сіно та хвойні

Мульчування грядок є дуже корисною процедурою, але важливо пам'ятати, що не всі матеріали підходять для всіх культур і можуть зашкодити врожаю. Чим краще не мульчувати цибулю і часник, пише ProstoWay.

Свіжа солома

Іноді після використання свіжої соломи може виникнути фузаріоз або гниль донця. Це захворювання проявляється рожевим нальотом на цибулинах і призводить до загнивання. Уражена рослина припиняє розвиток коренів, пір'я жовтіє, і вона поступово гине. Щоб уникнути цієї проблеми, солому слід попередньо обробити спеціальними засобами, наприклад, триходермою.

Листя тополі

Тополине листя може сприяти розвитку тополиної мухи, а також переносити іржу, що створює сприятливі умови для зараження рослин. Це може викликати появу бурих плям на листі, загибель пір'я та уповільнений розвиток цибулин. Хвороба розвивається дуже швидко і складно піддається лікуванню. Краще використовувати для мульчування листя дуба, берези або клена.