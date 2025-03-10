Перед садінням цибулин варто застосувати ще одну корисну обробку

Цибуля невибаглива, але для того, щоб отримати великий та здоровий урожай, необхідно дотримуватись певних правил при її посадці та догляді. Щоб цибуля порадувала великими головками, важливо не лише правильно вибрати місце для її посадки, але й подбати про необхідне підживлення та попередню обробку ґрунту. ТСН пише, які секрети допоможуть вам виростити гарну цибулю.

Як правильно підживити цибулю

Для того, щоб цибуля виросла великою та здоровою, важливо подбати про правильне добриво. На початку підготовки грядки можна полити її розчином марганцівки, що допоможе знезаразити ґрунт і сприятиме здоровому росту рослин. Після цього для підживлення використовують нітрофосфат, змішаний з компостом. Ці компоненти покращують структуру ґрунту, що створює ідеальні умови для розвитку цибулі. Ретельно змішайте ці два інгредієнти і рівномірно розподіліть їх по ділянці.

Перед садінням цибулин варто застосувати ще одну корисну обробку. Змішайте 2 столові ложки червоного перцю і попіл, використовуйте цю суміш для обробки цибулин. Цей метод не тільки підживить рослину, але й допоможе боротися зі шкідниками та запобігти хворобам.

Яке місце обрати для цибулі

Не менш важливим є і вибір попередніх культур, що росли на грядці. Якщо перед цибулею вирощувалися такі рослини, як томати, перець або кабачки, можна без проблем садити цибулю – ці культури сприятливо впливають на її ріст. Однак якщо на цьому місці раніше росли огірки, часник чи буряки, цибулю краще не садити, оскільки це може призвести до низької врожайності.