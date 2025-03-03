Для того щоб отримати гарний урожай цибулі, варто обирати морозостійкі та скоростиглі сорти

Цибуля – це одна з основних культур, яку вирощують на садових ділянках, адже вона не тільки невибаглива, але й здатна довго зберігатися, а також є незамінним інгредієнтом багатьох страв. Проте, щоб отримати хороший урожай, необхідно правильно вибрати терміни посадки. Від цього залежить не тільки кількість врожаю, але й його якість. NV пише, коли найкраще садити цибулю навесні 2025 року, враховуючи регіональні особливості та місячний календар.

Чому важливо правильно визначити час для посадки цибулі

Вибір оптимального часу для посадки цибулі є важливим аспектом успішного вирощування цієї культури. Якщо посадити цибулю занадто рано, вона може постраждати від заморозків, а якщо запізнитися, то цибулина не встигне дозріти до кінця вегетаційного періоду, що негативно вплине на її розмір і якість.

Коли садити цибулю

Терміни посадки цибулі значно залежать від регіону та погодних умов. Загальне правило полягає в тому, що ґрунт має прогрітися до 5-8°C, а температура повітря повинна стабільно триматися на рівні 10-15°C.

Посадка цибулі за регіонами:

південні регіони України (Одеська, Херсонська, Миколаївська області): з кінця березня до середини квітня;

(Одеська, Херсонська, Миколаївська області): з кінця березня до середини квітня; центральні області (Київська, Вінницька, Черкаська, Полтавська): з початку до кінця квітня;

(Київська, Вінницька, Черкаська, Полтавська): з початку до кінця квітня; західні регіони (Львівська, Івано-Франківська, Волинська області): з середини квітня до початку травня;

(Львівська, Івано-Франківська, Волинська області): з середини квітня до початку травня; північ і Схід України (Сумська, Харківська, Чернігівська області): кінець квітня — середина травня.

Коли садити цибулю за місячним календарем у 2025 році

Місячний календар може бути відмінним помічником у визначенні сприятливих днів для посадки. За народними прикметами, цибулю краще садити на зростаючий Місяць, оскільки саме в цей час рослини активно формують наземну частину.

Сприятливі дати для посадки цибулі у 2025 році:

березень: 13-15, 18-20;

квітень: 8-10, 17-19;

травень: 5-7, 15-17.

Несприятливі дати:

повний місяць та молодик: 29 березня, 8 квітня, 23 квітня, 7 травня;

дні, коли не рекомендується працювати з коренеплодами: 3, 12, 21 квітня, 1, 10 травня.

Яку цибулю краще садити навесні

Для того, щоб отримати гарний урожай цибулі, варто обирати морозостійкі та скоростиглі сорти. Ось кілька рекомендованих варіантів для весняної посадки: