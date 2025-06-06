Основу раціону качок складають зернові культури: овес, пшениця, горох та кукурудза

Правильний раціон качок важливий не лише для їх росту, а й для збереження здоров’я. «Папуга Інфо» розповідає, чим можна годувати качок, щоб вони виросли здоровими.

Що можна давати дорослим качкам?

Основу раціону качок складають зернові культури: овес, пшениця, горох та кукурудза. Проте, окрім цього в раціон качок потрібно додавати й соковиті корми – траву кропиву, конюшину та навіть люцерну. Попередньо ці трави необхідно дрібно нарізати, а потім змішати з іншим кормом. Також не варто забувати про овочі та коренеплоди, їх потрібно періодично давати.

Крім того, качка потрібні продукти тваринного походження. Їх обов’язково включають до раціону, оскільки це необхідно для нормального розвитку організму птиці. Особливо качкам подобається молоко. Але свіже молоко давати їм категорично не можна. Воно швидко прокисає. Як наслідок, у них може початися сильна діарея. Також у раціон качок потрібно додавати мінеральні добавки – кісткове борошно, яєчну шкаралупу та крейду. Але їхнє дозування слід уважно розраховувати, щоб не завдати шкоди птахам.

Годування качок узимку

У зимову пору року раціон птахів має змінюватися. Також в цей період організувати правильне харчування набагато складніше. Адже з нього доводиться виключати свіжу траву, овочі та коренеплоди. І тому потрібно задуматися про введення до раціону:

м’ясо-кісткового та рибного борошна;

сіна;

картоплі та моркви, які попередньо були відварені.

А годувати птаха необхідно, як мінімум, двічі на день. І при цьому не потрібно забувати про те, що основу годівлі обов’язково повинні складати злакові культури, які були змішані з іншими зерновими сумішами або вологими мішанками.

Годування качок навесні та влітку

Качки, що знаходяться на вільному вигулі, можуть самостійно харчуватися протягом дня. Тому господар не повинен забезпечувати їм постійний доступ до їжі самостійно. Але якщо птиці на постійній основі перебувають у загоні, їх слід годувати щонайменше 4 рази на день.

Перші два прийоми їжі – це волога мішанка, і ще 2 – корм зі злакових. Також важливо подбати про те, щоб протягом усього періоду птах мав доступ до свіжої зелені.

Пам’ятайте, що вологі мішанки слід готувати за суворими пропорціями, які були розраховані, виходячи з того, скільки за один раз зможуть з’їсти качки. У спекотні дні така їжа швидко псується, тому не можна допустити того, щоб вона знаходилась на спеці та птахи її їли.