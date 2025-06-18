Обробка перед підгортанням – ефективний спосіб убезпечити майбутній урожай

Коли картопляні сходи вже підросли до 15-20 см, настав час для першого підгортання. Але саме в цей період рослина стає вразливою до шкідників та хвороб. Обробка перед підгортанням – ефективний спосіб убезпечити майбутній урожай. При цьому дачники часто відмовляються від хімії, особливо якщо йдеться про ранні сорти: інсектициди можуть залишити сліди в бульбах до моменту збору. Чим знешкодити шкідників на картоплі, пише ТСН.

Від фітофторозу та попелиці

Фітофтора проявляється бурими плямами на листках і стеблах, які швидко розповсюджуються, особливо у вологу погоду. Попелиця ж оселяється з внутрішнього боку листків, залишаючи після себе липкий наліт.

Ефективні засоби:

Настій кропиви. Пів кілограма свіжої подрібненої кропиви заливають відром води й настоюють 3-4 дні. Потім цим настоєм обприскують бадилля. Зола з милом. Деревний попіл або просіяний попіл із грубки розчиняють у воді, додають трохи рідкого мила й обробляють зелень. Молочний розчин з йодом. У 10 літрів води додають 1 літр знежиреного молока та 15 крапель йоду. Обробку проводять кожні два тижні. Сольовий розчин. У відрі води розчиняють склянку харчової солі, доводять до кипіння, охолоджують і обприскують рослини.

Проти дротяника

Дротяник, личинка жука-ковалика, має жорстке тіло і пошкоджує картоплю зсередини, часто залишаючись непоміченим.

Що допоможе:

Розчин мідного купоросу. У 10 літрах води розводять 100 г препарату. Обробку слід проводити після дощу чи поливу, щоб не обпалити листя.

Проти капустянки

Цей шкідник активізується в травні й завдає шкоди молодим рослинам, підгризаючи коріння.

Народні засоби проти капустянки:

Мильний розчин. Вода з господарським милом, порошком чи засобом для миття посуду перекриває дихальця шкідника, і він виходить на поверхню. Пивні пастки. У пластикові пляшки з пивом (залишити кілька см від горла) капустянки потрапляють на запах і вже не можуть вибратися. Гнойові ямки. Укопані порції свіжого гною приваблюють капустянку своїм теплом. Яєчна шкаралупа з олією. Дрібно подрібнена шкаралупа, змащена олією, приваблює комах і може використовуватись як пастка.

Проти колорадського жука

Жук активно знищує листя, тому боротьбу з ним краще почати до підгортання.

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