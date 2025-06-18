Обовʼязково обробіть картоплю перед підгортанням: чим і як обприскувати
Коли картопляні сходи вже підросли до 15-20 см, настав час для першого підгортання. Але саме в цей період рослина стає вразливою до шкідників та хвороб. Обробка перед підгортанням – ефективний спосіб убезпечити майбутній урожай. При цьому дачники часто відмовляються від хімії, особливо якщо йдеться про ранні сорти: інсектициди можуть залишити сліди в бульбах до моменту збору. Чим знешкодити шкідників на картоплі, пише ТСН.
Від фітофторозу та попелиці
Фітофтора проявляється бурими плямами на листках і стеблах, які швидко розповсюджуються, особливо у вологу погоду. Попелиця ж оселяється з внутрішнього боку листків, залишаючи після себе липкий наліт.
Ефективні засоби:
Настій кропиви. Пів кілограма свіжої подрібненої кропиви заливають відром води й настоюють 3-4 дні. Потім цим настоєм обприскують бадилля.
Зола з милом. Деревний попіл або просіяний попіл із грубки розчиняють у воді, додають трохи рідкого мила й обробляють зелень.
Молочний розчин з йодом. У 10 літрів води додають 1 літр знежиреного молока та 15 крапель йоду. Обробку проводять кожні два тижні.
Сольовий розчин. У відрі води розчиняють склянку харчової солі, доводять до кипіння, охолоджують і обприскують рослини.
Проти дротяника
Дротяник, личинка жука-ковалика, має жорстке тіло і пошкоджує картоплю зсередини, часто залишаючись непоміченим.
Що допоможе:
Розчин мідного купоросу. У 10 літрах води розводять 100 г препарату. Обробку слід проводити після дощу чи поливу, щоб не обпалити листя.
Проти капустянки
Цей шкідник активізується в травні й завдає шкоди молодим рослинам, підгризаючи коріння.
Народні засоби проти капустянки:
Мильний розчин. Вода з господарським милом, порошком чи засобом для миття посуду перекриває дихальця шкідника, і він виходить на поверхню.
Пивні пастки. У пластикові пляшки з пивом (залишити кілька см від горла) капустянки потрапляють на запах і вже не можуть вибратися.
Гнойові ямки. Укопані порції свіжого гною приваблюють капустянку своїм теплом.
Яєчна шкаралупа з олією. Дрібно подрібнена шкаралупа, змащена олією, приваблює комах і може використовуватись як пастка.
Проти колорадського жука
Жук активно знищує листя, тому боротьбу з ним краще почати до підгортання.
Найпопулярніші рецепти:
Полин і зола. 200 г подрібненого полину змішують із пів склянки золи, заливають водою і обприскують кущі.
Гарячий настій. На 5 л окропу беруть 200 г свіжого полину й склянку золи, настоюють кілька годин, проціджують.
Горіховий настій. 2 кг листя або зелених плодів волоського горіха заливають 10 л окропу й настоюють 7 днів.
Цибулиння. На 1 кг лушпиння – 3 л води. Настоюють добу або варять 15-20 хв.
Гострий перець. 100 г стручкового перцю кип’ятять у 10 л води до 2 годин. Додають господарське мило і готово до обприскування.