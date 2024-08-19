Коли плодоношення лохини добігає кінця, час доглядати за нею

Лохина стала популярною ягодою і тепер майже у кожного садівника є хоч декілька кущиків. Якщо вашій лохині уже більше трьох років і вона уже рясно плодоносить, то обов’язково правильно підживлюйте її після збору урожаю, щоб отримати більше плодів натупного року.

Догляд за лохиною після плодоношення

Коли плодоношення лохини добігає кінця, час доглядати за нею. Обробки вкрай важливі, адже завдяки їм плодові кущі отримують імунітет, що дозволяє їм відбивати атаки хвороботворних мікроорганізмів і шкідників, а також переживати зиму. Міцні рослини в наступному році плодоносять ще рясніше, пише Deccoria.

Основні процедури догляду, про які слід пам'ятати:

прибирання кущів – проведедіть дбайливий збір врожаю, зриваючи всі стиглі плоди;

– проведедіть дбайливий збір врожаю, зриваючи всі стиглі плоди; полив – коли рослини перестають плодоносити, не можна забувати продовжувати їх поливати. Однак полив має бути менш інтенсивним, ніж у пік сезону;

– коли рослини перестають плодоносити, не можна забувати продовжувати їх поливати. Однак полив має бути менш інтенсивним, ніж у пік сезону; внесення добрив – після збору врожаю лохина потребує додаткової підтримки у вигляді добрив, завдяки яким вона переживе зиму в хорошому стані і буде краще давати врожай в наступному році;

– після збору врожаю лохина потребує додаткової підтримки у вигляді добрив, завдяки яким вона переживе зиму в хорошому стані і буде краще давати врожай в наступному році; прополка – до кінця сезону позбавтесь від бур'янів із зони росту лохини;

– до кінця сезону позбавтесь від бур'янів із зони росту лохини; захист від хвороб і шкідників – якщо кущі захворіли або піддалися нападу шкідників, скористайтесь відповідними засобами, але тільки тоді, коли зберете всі плоди.

Чим підгодувати лохину після збору врожаю

Щоб підгодувати лохину після збору врожаю, можна використовувати осінні добрива, які підкислюють ґрунт. Самостійно приготовані добрива можуть бути лише доповненням до основного, завдяки якому грунт має низький рівень рН.

Осінні добрива слід вносити під лохину після збору врожаю раз на 30 днів у дозах, запропонованих виробником обраного препарату. Залежно від моменту закінчення плодоношення це може відбуватися, наприклад, у серпні і вересні. У період між основним внесенням добрив ми можемо додатково використовувати одне з домашніх добрив:

добриво з бананової шкірки – покладіть 1-2 бананові шкірки в банку і залийте 1 літром теплої води. Залиште під кришкою на цілий день, потім видаліть залишки шкіри і розбавте рідину водою у співвідношенні 1:1;

– покладіть 1-2 бананові шкірки в банку і залийте 1 літром теплої води. Залиште під кришкою на цілий день, потім видаліть залишки шкіри і розбавте рідину водою у співвідношенні 1:1; дріжджове добриво – подрібнити 10 г свіжих пекарських дріжджів і залити 1 л теплої води. Дайте настоятися 1 годину, а потім використовуйте його для поливу лохини без розведення.

Удобрюючи лохину домашніми поживними речовинами, ми повинні дотримуватися помірності, щоб не вплинути негативно на рН субстрату. Бананову шкірку або дріжджове добриво слід вносити один раз в кінці збору плодів, щоб стимулювати кущі до кращого плодоношення в наступному році.