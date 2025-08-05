Підживлення допомагає зберегти імунітет і уникнути втрат урожаю

Якщо хочете, щоб огірки плодоносили навіть у вересні, серпень – вирішальний місяць для підтримки рослин. Своєчасний полив у поєднанні з ефективним позакореневим підживленням допомагає продовжити період плодоношення й підсилити якість врожаю. Детальніше про серпневий догляд пише УНІАН.

Полив у серпні

Зазвичай достатньо поливати огірки раз на 10 днів. Цей режим забезпечує оптимальну вологість ґрунту та рослин при нормальних погодних умовах. У спеку або під час посухи слід збільшити кількість води.

Органічне та мінеральне підживлення

Мінеральні добавки:

суперфосфат і сірчанокислий калій застосовуються тричі на місяць по 1 столовій ложці кожного на 10 літрів води. Це сприяє зміцненню імунітету рослин і прискорює дозрівання плодів.

Органічні засоби:

пташиний послід розводиться з водою в пропорції 1:20. Для поливу під кущ використовують до 0,5 літра настою;

настій коров’яку готується з 1 кг гною на 5 літрів води. Після настоювання протягом тижня розбавляється водою в пропорції 1:10 та застосовується кажні два тижні.

Комплексні добрива:

якщо немає окремих засобів, можна розчинити 15-20 грамів універсального добрива в 5 літрах води та застосовувати раз на два тижні.

Позакореневе підживлення

Обприскування листя допомагає рослинам швидше засвоювати поживні речовини, особливо в прохолодну або спекотну погоду. Позакореневі обробки рекомендуються виконувати раз на 10-14 днів, особливо у дні стресу від спеки або різких температурних коливань.

Рекомендований режим

Поливати огірки варто кожні 10 днів, позакореневе підживлення здійснювати раз на 10-14 днів, а кореневі приблизно 2-3 рази в серпні. Такий комплексний підхід гарантує продовження плодоношення, підтримку зеленого балансу листя і стійкість до хвороб.