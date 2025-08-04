Листя огірків скручується чи змінює колір: у чому причина та як все виправити
Якщо листя на огірках почало деформуватися, скручуватись або змінювати колір – це сигнал, що рослині щось не до вподоби. Причин у такого стану чимало: від шкідників до нестачі поживних речовин. Щоб точно визначити, у чому справа, потрібно уважно оглянути грядки й оцінити умови вирощування. Аgrostory пише детальніше про основні причини та як з ними боротися.
Шкідники
Найчастіше огірки уражають попелиця та павутинний кліщ. Їх легко помітити на нижньому боці листка. Наслідок – скручування листя, затримка росту та загальне пригнічення рослин.
Що робити:
- Обробити огірки інсектицидами – «Фітоверм», «Актеллік» (від попелиці), «Актофіт» або «Прованто Майт» (від кліща).
- Застосовувати хімію до формування зав’язі – надалі речовини можуть накопичуватися у плодах.
- Альтернатива – часниковий настій: 500 г часнику залити 3 л окропу, настояти кілька днів, процідити і обробити рослини.
Інфекції
Коренева гниль (Fusarium)
Перші симптоми – скручування нижнього листя, потоншення і потемніння стебла біля ґрунту. Часто виникає через холодний полив, загущені посадки або різке зниження температури.
Обробка:
- «Превікур Енерджі», «Алірин Б» (біофунгіцид з корисною бактерією).
- Народний засіб: суміш із мідного купоросу (1 ч. ложка на 0,5 л води) з додаванням крейди чи золи – обмазати уражену частину стебла.
Борошниста роса
На листі з’являються світлі плями й повстяний наліт. Листя хвилясте, краї підкручуються, рослина виснажується. Поширюється під час вологої, прохолодної погоди або злив.
Засоби боротьби:
- Біопрепарати: «Фітоспорин», «Бактофіт».
- При сильному ураженні: «Квадріс», «Байлетон», «Тіовіт Джет» (містять сірку).
Огіркова мозаїка
Вірусна хвороба, що переноситься попелицею. Листя втрачає форму, згортається в трубочку, з’являється характерний мозаїчний малюнок.
Що робити:
- Видалити всі уражені рослини.
- Обов’язково дезінфікувати інструменти.
- Здорові огірки обробити «Фітоспорином».
Полив
Симптоми нестачі води – листя скручується і мляво опускається.
Рекомендації:
- Поливати огірки кожні 3-4 дні, щоб волога проникала на глибину не менше 15 см.
- Використовувати теплу воду, бажано дощову чи відстояну.
- Найкращий час – ранок або вечір.
- Щоб зберегти вологу, мульчуйте грядку (торф, солома, тирса, перегній, агроволокно).
Надлишок води також шкідливий – коріння може загнити, а листя пожовтіти й деформуватися.
Температурні коливання
Огірки дуже чутливі до перепадів температур. Різке похолодання чи спекотні дні здатні викликати стрес, унаслідок чого листя скручується або обгорає.
Що допоможе:
- У холодні ночі – накривати грядки плівкою або агроволокном.
- У спеку – притінення сіткою або легким накриттям.
Брак елементів живлення
Листя огірків може скручуватись і жовтіти, якщо рослині не вистачає мікро- чи макроелементів:
- Азот: якщо листя блякне і скручується догори – підживіть сечовиною, аміачною селітрою, настоянкою коров’яку.
- Калій: листя скручується вниз – додайте золу, калійну сіль (5 мл на 10 л води).
- Уникайте передозувань, особливо азотних добрив – це також може викликати деформацію.
Порушення при пересадці
Під час пересаджування розсади часто ушкоджується коренева система. Це одна з причин, чому молоде листя огірків починає скручуватись.
Як уникнути проблеми:
- Використовуйте торф’яні горщики або таблетки, тоді коріння не порушується.
- Перед висадкою коріння можна занурити в живильний розчин зі стимулятором росту («Вимпел», «ВЛ-77»).
- Не висаджуйте огірки занадто щільно, загущення ускладнює вентиляцію і провокує хвороби