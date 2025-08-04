Листя огірків може скручуватись і жовтіти, якщо рослині не вистачає мікро- чи макроелементів

Якщо листя на огірках почало деформуватися, скручуватись або змінювати колір – це сигнал, що рослині щось не до вподоби. Причин у такого стану чимало: від шкідників до нестачі поживних речовин. Щоб точно визначити, у чому справа, потрібно уважно оглянути грядки й оцінити умови вирощування. Аgrostory пише детальніше про основні причини та як з ними боротися.

Шкідники

Найчастіше огірки уражають попелиця та павутинний кліщ. Їх легко помітити на нижньому боці листка. Наслідок – скручування листя, затримка росту та загальне пригнічення рослин.

Що робити:

Обробити огірки інсектицидами – «Фітоверм», «Актеллік» (від попелиці), «Актофіт» або «Прованто Майт» (від кліща). Застосовувати хімію до формування зав’язі – надалі речовини можуть накопичуватися у плодах. Альтернатива – часниковий настій: 500 г часнику залити 3 л окропу, настояти кілька днів, процідити і обробити рослини.

Інфекції

Коренева гниль (Fusarium)

Перші симптоми – скручування нижнього листя, потоншення і потемніння стебла біля ґрунту. Часто виникає через холодний полив, загущені посадки або різке зниження температури.

Обробка:

«Превікур Енерджі», «Алірин Б» (біофунгіцид з корисною бактерією). Народний засіб: суміш із мідного купоросу (1 ч. ложка на 0,5 л води) з додаванням крейди чи золи – обмазати уражену частину стебла.

Борошниста роса

На листі з’являються світлі плями й повстяний наліт. Листя хвилясте, краї підкручуються, рослина виснажується. Поширюється під час вологої, прохолодної погоди або злив.

Засоби боротьби:

Біопрепарати: «Фітоспорин», «Бактофіт». При сильному ураженні: «Квадріс», «Байлетон», «Тіовіт Джет» (містять сірку).

Огіркова мозаїка

Вірусна хвороба, що переноситься попелицею. Листя втрачає форму, згортається в трубочку, з’являється характерний мозаїчний малюнок.

Що робити:

Видалити всі уражені рослини. Обов’язково дезінфікувати інструменти. Здорові огірки обробити «Фітоспорином».

Полив

Симптоми нестачі води – листя скручується і мляво опускається.

Рекомендації:

Поливати огірки кожні 3-4 дні, щоб волога проникала на глибину не менше 15 см. Використовувати теплу воду, бажано дощову чи відстояну. Найкращий час – ранок або вечір. Щоб зберегти вологу, мульчуйте грядку (торф, солома, тирса, перегній, агроволокно).

Надлишок води також шкідливий – коріння може загнити, а листя пожовтіти й деформуватися.

Температурні коливання

Огірки дуже чутливі до перепадів температур. Різке похолодання чи спекотні дні здатні викликати стрес, унаслідок чого листя скручується або обгорає.

Що допоможе:

У холодні ночі – накривати грядки плівкою або агроволокном. У спеку – притінення сіткою або легким накриттям.

Брак елементів живлення

Листя огірків може скручуватись і жовтіти, якщо рослині не вистачає мікро- чи макроелементів:

Азот: якщо листя блякне і скручується догори – підживіть сечовиною, аміачною селітрою, настоянкою коров’яку. Калій: листя скручується вниз – додайте золу, калійну сіль (5 мл на 10 л води). Уникайте передозувань, особливо азотних добрив – це також може викликати деформацію.

Порушення при пересадці

Під час пересаджування розсади часто ушкоджується коренева система. Це одна з причин, чому молоде листя огірків починає скручуватись.

Як уникнути проблеми: