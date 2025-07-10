Для пізнього посіву дуже важливо подбати про родючість і структуру ґрунту

Якщо ви не встигли посіяти огірки навесні – не засмучуйтесь. Липень теж може стати вдалим місяцем для посіву, особливо у 2025 році, коли погодні умови у багатьох регіонах дозволяють вирощувати овочі навіть у другій половині літа. Затяжне тепло, рясні дощі можуть створити ідеальні умови для другого врожаю. Все, що потрібно, – обрати правильні сорти та підготуватись до можливих змін погоди наприкінці сезону, пише ТСН.

Які огірки краще сіяти в липні

Для липневого посіву підходять лише певні сорти – ранньостиглі та партенокарпічні. Вони не потребують запилення комахами, тому краще плодоносять у середині та наприкінці літа, коли активність бджіл уже знижується. Така особливість – справжній порятунок для пізніх посадок.

Серед перевірених сортів:

«Кріспіна F1» – швидкорослий гібрид, не потребує запилення, стійкий до хвороб і дає дружний урожай;

«Артист F1» – ранньостиглий та витривалий, чудово підходить для вирощування в умовах липневої спеки;

«Фенікс» – не гібрид, але витривалий сорт, який здатен родити навіть у прохолодну погоду восени.

Посів огірків у липні за місячним календарем

Якщо ви враховуєте фази Місяця при роботі на городі, зверніть увагу на сприятливі дні у липні 2025 року. Астрологи радять сіяти огірки 13-14, 19, 27 та 29 числа. У ці дні насіння швидше проростає, а рослини ростуть активніше.

Як підготувати насіння

Щоб огірки краще пристосувалися до умов серпневої прохолоди, насіння бажано загартувати. Покладіть його в холодильник на 2-3 дні перед висіванням, така обробка підвищує витривалість майбутніх рослин до різких температурних змін. Це особливо актуально для центральних і північних регіонів, де вже в серпні можливі нічні похолодання.

Крім того, після появи сходів варто тримати під рукою агроволокно або плівку. Вкривання допоможе зберегти тепло, вологу та захистити ніжні паростки в перші тижні росту.

Підготовка ґрунту до посіву

Для пізнього посіву дуже важливо подбати про родючість і структуру ґрунту. Очистіть грядку від залишків попередніх культур і бур’янів. Якщо земля виснажена, внесіть перегній або компост, перекопайте й добре зволожте перед висіванням.

Робіть борозенки глибиною 2-3 см, шириною міжрядь близько 15-20 см. Насіння кладіть у вологий ґрунт, це дає поштовх швидкому проростанню.

Полив і догляд: основа липневого врожаю

У другій половині літа огірки потребують особливої уваги до поливу. Земля швидко висихає, особливо під прямим сонцем, а нестача вологи може зупинити ріст і формування плодів. Поливайте огірки регулярно, краще вранці, використовуючи теплу, відстояну воду. Не допускайте пересихання ґрунту, але й не перезволожуйте, баланс вологи дуже важливий.