Після такого підживлення квіти будуть пишними та великими, а стебла та листя – стійким до вітру та негоди

Півонії – одні з найпопулярніших квітів останніх років. Прекрасно вони виглядають не лише в букеті, а й у саду, змагаючись за звання королеви саду з трояндами. Щоб півонії пишно квітли, потрібно забезпечити їм належні умови. Які саме – розповідає «Флорист-Х».

Приблизно на початку травня півонію варто підживили одним з найдешевших добрив – нітроамофоскою. Це добриво має рівні частки азоту, фосфору та калію, витрата – 1 столова ложка на 10 л води. У цей самий розчин додаємо буквально половину столової ложки аміачної селітри, збільшивши тим самим кількість в підживленні азоту.

Після такого підживлення квіти будуть пишними та великими, а стебла та листя – стійким до вітру та негоди. Добриво дало поштовх для розвитку надземної частини, закладення пуп’янків, зміцнило кореневу систему півонії і стало запорукою гарного цвітіння.

Звичайно, окрім підживлення, потрібно дотримувати й інших стандартних правил догляду за півонією. Підливати півонії варто лише в посуху – на стадії бутонізації і цвітіння (травень-червень) та коли у рослини закладаються бруньки для цвітіння наступного року (серпень). Підливають півонії зрідка та дуже рясно, щоб ґрунт був зволожений на всю глибину залягання коренів.

Окрім поливів та підживлення, півоніям потрібно лише розрихлення землі та виполювання бур’янів. На зиму півонії вкривати не потрібно. Для підготовки до морозів достатньо просто зрізати стебла на рівні землі, як тільки вони втратять декоративність.