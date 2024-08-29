На початку вересня для дозрівання лози рекомендується обприскати виноград монофосфатом калію

У вересні виноград ще не закінчує етап плодоношення, тому потрібно правильно підібрати, чим його підживити. Найкраще використовувати органічні та мінеральні добрива, які не будуть надто агресивними для рослини.

Підживлення винограду восени має проводитися добривами, які містять фосфор, калій, магній та цинк. Вони допоможуть витримати холоди та морози завдяки зміцненню імунітету рослини. Також виноградні кущі удобрюють восени органікою: перепрівшим компостом, перегноєм (але не свіжим) або курячим послідом. Добрива вносять у два етапи: спочатку - органіку, потім комплексне мінеральне добриво, пише The lime.

Крім цього, на початку вересня для дозрівання лози рекомендується обприскати виноград монофосфатом калію (10 г добрива на 10 л води).

Органічне добриво для винограду

На початку вересня садівники перекопують ґрунт під виноградними кущами та вносять курячий послід, компост або гній.

Курячий послід використовують як у сухому, так і рідкому вигляді. Для приготування розчину розвводять пташиний послід у воді у пропорції 1:4 та ставлять у тепле місце. Через 10 днів настій розводять водою у співвідношенні 1:10 і поливають виноград. На один чагарник використовують 0,5 л рідкого добрива.

Мінеральні добрива для винограду

Мінеральні добрива, що містять калій та фосфор, вносять у ґрунт наприкінці жовтня – на початку листопада. Гранули розсипають по поверхні землі, після чого ґрунт перекопують і поливають. Рідкими добривами просто поливають землю в колах.

Деякі садівники рекомендують навколо куща на відстані 45-50 см від стовбура вирити канаву глибиною 30 см і туди залити рідке мінеральне добриво. Тоді коренева система рослини краще поглинає поживні речовини.

Фосфорні та калійні добрива добре поєднуються між собою, тому їх часто застосовують одночасно. Наприклад, в 10 л води розводять 20-25 г суперфосфату та 10 г калійної солі або 25 г сірчанокислого калію. Отриманим складом поливають виноградні чагарники (цю кількість розчину використовують на 1 кв. м виноградника). У це ж добриво можна додати 1 г борної кислоти та 2 г сірчанокислого цинку.