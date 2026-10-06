Перед висаджуванням посадковий матеріал можна додатково обробити засобом для захисту від грибкових хвороб

Восени важливо не лише правильно вибрати час для посадки озимого часнику, а й заздалегідь підготувати для нього ґрунт. Поживна та пухка земля допоможе рослинам добре вкоренитися до настання зими. Для цього грядку можна підживити органічними та мінеральними компонентами приблизно за два тижні до посадки. УНІАН пише, що саме внести в ґрунт, щоб створити сприятливі умови для формування великих головок.

Чим удобрити грядку перед посадкою часнику

Для часнику важливий родючий ґрунт із достатньою кількістю поживних речовин. Якщо земля на ділянці виснажена, спершу її варто підготувати до посадки.

Один із компонентів такого підживлення – добре перепрілий перегній. Він збагачує ґрунт поживними речовинами та робить його пухкішим. Завдяки цьому корінню буде легше розвиватися.

До органічного добрива можна додати суперфосфат. Фосфор необхідний для формування кореневої системи, тому його внесення перед посадкою допоможе часнику краще підготуватися до зимівлі.

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Ще один компонент – деревний попіл. Він містить низку мінеральних речовин і може зменшувати кислотність ґрунту. Водночас не варто вносити велику кількість попелу без урахування властивостей землі.

Як підготувати ґрунт

Спочатку перекопайте або добре розпушіть ділянку приблизно на 20 см. Видаліть великі рослинні рештки та розбийте грудки землі.

Для підживлення на невелику грядку можна використати 6 кг перегною, 30 г суперфосфату та одну склянку деревного попелу. Розподіліть компоненти рівномірно по поверхні ґрунту, а потім перемішайте їх із землею.

Не збільшуйте кількість добрив без потреби. Надлишок поживних речовин може нашкодити рослинам не менше, ніж їхній дефіцит.

Після підготовки залиште грядку приблизно на два тижні. Цього часу достатньо, щоб ґрунт осів і був готовий до посадки часнику.

Коли садити озимий часник

Озимий часник висаджують восени так, щоб до настання стабільних морозів зубчики встигли сформувати коріння, але не почали активно рости над землею.

Точні строки залежать від погоди у вашому регіоні. Орієнтуйтеся на температуру ґрунту та прогноз, а не лише на календарну дату.

Перед посадкою відберіть здорові зубчики без плям, пошкоджень і слідів гнилі. Не використовуйте м’який або деформований посадковий матеріал.

Чи потрібно обробляти зубчики перед посадкою

Перед висаджуванням посадковий матеріал можна додатково обробити засобом для захисту від грибкових хвороб. Якщо використовуєте мідний купорос, суворо дотримуйтеся дозування, зазначеного в інструкції до препарату.

Після підготовки висадіть зубчики у заздалегідь удобрену грядку. Правильна підготовка ґрунту, здоровий посадковий матеріал і відповідні строки посадки створять добрі умови для зимівлі часнику та формування врожаю наступного сезону.