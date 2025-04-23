Основна мета весняної обробки яблунь – це профілактика та боротьба з зимуючими шкідниками

Весняний догляд за яблунями є критично важливим для забезпечення здоров'я дерев та високої врожайності. Навесні дерева особливо вразливі до різноманітних хвороб та шкідників, тому своєчасна та правильна обробка допоможе уникнути багатьох проблем. Чим і коли обробити дерева, пише Тastrading.

Мета весняної обробки

Основна мета весняної обробки яблунь – це профілактика та боротьба з зимуючими шкідниками та збудниками хвороб, які активізуються з потеплінням. Своєчасне застосування відповідних засобів допомагає зберегти здоров'я дерев і забезпечити гарний урожай.

Підготовка до обприскування

Перед початком обприскування необхідно:

оглянути дерева : перевірити на наявність моху, лишайників та пошкоджень;

провести обрізку : видалити сухі та пошкоджені гілки;

підготувати інструменти : розпилювач з дрібнодисперсним розпиленням;

захистити себе: одягнути рукавички, маску та окуляри для захисту від хімічних речовин.

Коли проводити обприскування

Обприскування яблунь проводиться в кілька етапів:

до розпускання бруньок : коли температура повітря стабільно тримається вище +4°C;

під час набухання бруньок : до початку цвітіння;

після цвітіння: для боротьби з шкідниками, які з'являються під час вегетації.

Засоби для обробки

Хімічні препарати:

мідний купорос : ефективний проти грибкових захворювань, таких як парша та філлостиктоз. Розчиняється у воді в пропорції 100 г на 10 л;

залізний купорос : допомагає боротися з лишайниками та забезпечує рослину залізом;

сечовина (карбамід) : знищує личинки шкідників та грибкові захворювання. Використовується в концентрації 20-30 г на 10 л води;

бордоська рідина: суміш мідного купоросу та негашеного вапна, ефективна проти різних хвороб.

Біологічні препарати:

актофіт : блокує нервову систему шкідників, ефективний при температурі не нижче +10°C;

триходермін : використовується для профілактики та лікування грибкових захворювань;

планріз: безпечний та ефективний проти широкого спектру шкідників.

Народні засоби:

часниковий настій : 100 г подрібненого часнику заливають 1 л води, настоюють добу, після чого розбавляють 1:10 і обприскують дерева;

розчин оцту та цукру: 1 склянка оцту, 1 склянка цукру на 1 л води. Використовується для відлякування комах.

Техніка обприскування