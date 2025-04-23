Захист від ранніх комах і хвороб: чим обовʼязково треба обробити яблуні в саду навесні
Весняний догляд за яблунями є критично важливим для забезпечення здоров'я дерев та високої врожайності. Навесні дерева особливо вразливі до різноманітних хвороб та шкідників, тому своєчасна та правильна обробка допоможе уникнути багатьох проблем. Чим і коли обробити дерева, пише Тastrading.
Мета весняної обробки
Основна мета весняної обробки яблунь – це профілактика та боротьба з зимуючими шкідниками та збудниками хвороб, які активізуються з потеплінням. Своєчасне застосування відповідних засобів допомагає зберегти здоров'я дерев і забезпечити гарний урожай.
Підготовка до обприскування
Перед початком обприскування необхідно:
оглянути дерева: перевірити на наявність моху, лишайників та пошкоджень;
провести обрізку: видалити сухі та пошкоджені гілки;
підготувати інструменти: розпилювач з дрібнодисперсним розпиленням;
захистити себе: одягнути рукавички, маску та окуляри для захисту від хімічних речовин.
Коли проводити обприскування
Обприскування яблунь проводиться в кілька етапів:
до розпускання бруньок: коли температура повітря стабільно тримається вище +4°C;
під час набухання бруньок: до початку цвітіння;
після цвітіння: для боротьби з шкідниками, які з'являються під час вегетації.
Засоби для обробки
Хімічні препарати:
мідний купорос: ефективний проти грибкових захворювань, таких як парша та філлостиктоз. Розчиняється у воді в пропорції 100 г на 10 л;
залізний купорос: допомагає боротися з лишайниками та забезпечує рослину залізом;
сечовина (карбамід): знищує личинки шкідників та грибкові захворювання. Використовується в концентрації 20-30 г на 10 л води;
бордоська рідина: суміш мідного купоросу та негашеного вапна, ефективна проти різних хвороб.
Біологічні препарати:
актофіт: блокує нервову систему шкідників, ефективний при температурі не нижче +10°C;
триходермін: використовується для профілактики та лікування грибкових захворювань;
планріз: безпечний та ефективний проти широкого спектру шкідників.
Народні засоби:
часниковий настій: 100 г подрібненого часнику заливають 1 л води, настоюють добу, після чого розбавляють 1:10 і обприскують дерева;
розчин оцту та цукру: 1 склянка оцту, 1 склянка цукру на 1 л води. Використовується для відлякування комах.
Техніка обприскування
вибір часу: проводити обприскування в безвітряну, суху погоду, бажано вранці або ввечері;
метод обприскування: рівномірно покривати всі частини дерева, включаючи зворотний бік листя;
застосування засобів: дотримуватися інструкцій на упаковці щодо концентрації та часу дії.