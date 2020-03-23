Чим ви займаєтесь у карантині?

Минув перший тиждень карантину. Торгові центри та кінотеатри закриті, їжу треба готувати самим, на вулицю виходити в масці і тримати дистанцію з людьми. Як ви переживаєте цей період?

Можливо почали займатись спортом? Маєте цікаве хобі? Почали дивитись новий серіал чи читати цікаву книжку? Відкриваєте кулінарні таланти і хочете поділитись рецептами? Більше часу проводите з рідними чи вони уже зводять вас з розуму? Працюєте з дому, чи вигадуєте розваги для дітей? А можливо самоізоляція – це зовсім не про вас і ви й надалі ведете активний спосіб життя поза домом? Розкажіть нам про це!

Надсилайте нам коротку інформацію про себе (як вас звати, скільки вам років та де працюєте) та свої історії про те, як ви живете у карантині, а найцікавіші ми опублікуємо. Пишіть свої розповіді сюди – [email protected].