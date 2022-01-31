Дерев’яними можуть бути багато елементів – стіни, підлога, аксесуари, кришки для туалету

Плитка у ванній кімнаті – звичне, практичне та органічне рішення. Проте не єдине. Якщо ви хочете експериментів та нестандартного дизайну, можна використати інші матеріали – натуральне дерево, камінь, скло, фарби чи шпалери. Головне – щоб вони були стійкі до вологості, легко чистилися і не втрачали зовнішнього вигляду роками. «Архидея» розповідає про найкращі альтернативи плитці.

Натуральний камінь

Камінь стійкий до високих температур, води, пари та миючих засобів. Щоб використовувати його в приміщенні, камінь потрібно відполірувати та відшліфувати. Мінуси цього матеріалу – висока ціна, складність встановлення та необхідність спеціальних розчинів для цього. Найпопулярнішими варіантами цього матеріалу є граніт, мармур, травертин, онікс, базальт.

Бетон

Архітектурний бетон доступний у вигляді плит. Сірий та гладенький, від чудово пасує для мінімалістичного дизайну. Після обробки спеціальними засобами стає стійким до вологи, плісняви та миючих засобів. З часом він не змінює свого холодного кольору, проте для його пом’якшення бетон варто комбінувати з іншими матеріалами – наприклад, деревом чи світлою фарбою.

Мікроцемент

Дуже тонкий (2-3 мм), гнучкий, водонепроникний розчин, яким можна покривати різні поверхні – підлогу, стіни і навіть меблі. Цей матеріал надихає на експерименти з різними способами обробки приміщення.

Цегла

Нею можна покрити як всі стіни, так і окремі частини та пофарбувати їх. Ванна кімната з цеглою особливо рекомендується шанувальникам сучасного, скандинавського, ретро, індустріального та сільського стилів.

Скло

Цей матеріал повністю стійкий до води та миючих засобів. Завдяки широкому вибору дизайнів та кольорів він пропонує багато можливостей. Шафи, полиці, декорації, умивальники, аксесуари можуть бути виконані з прозорого, молочного чи кольорового скла, однорідного чи з візерунком.

Дерево

Дерев’яними можуть бути багато елементів – стіни, підлога, аксесуари, кришки для туалету. Дуже важливо обрати правильний сорт дерева. Найкраще для ванни пасуватимуть екзотичні дерева – тикове дерево, ятоба, кедр, доуссія, мербау, іроко тощо. Дуб, ясен, бук чи сосну краще використовувати в сухих зонах. І потрібно не забувати про регулярний захист дерева за допомогою обробки спеціальними розчинами.

Шпалери та фарба

Найдешевший варіант, який водночас може бути менш стійким, проте це дає більше простору та можливостей для змін. На ринку присутні сотні відтінків фарби та візерунків шпалер, які є стійкими до вологи та легкими в догляді. Можна також обрати й оригінальні фотошпалери. При нанесенні шпалер на стіни важливо користуватися спеціальним водостійким клеєм, а серед фарб вибирати акрилові, акрилово-латексні, силіконові варіанти, стійкі до плісняви та корозії.