Існує кілька чудових альтернативних варіантів ялинок у горщиках

Коли наближаються зимові свята, багато хто замислюється, чи варто знову купувати класичну ялинку, чи, можливо, обрати альтернативу, яка виглядатиме святково й прослужить довше. На щастя, існує кілька чудових варіантів у горщиках: вони не лише створюють атмосферу Різдва, а й можуть рости у вас вдома або в саду ще багато років. Про найцікавіші дерева, які стануть гідною заміною традиційній ялинці, пише Southern living.

Араукарія різнолиста

Ніжне на дотик деревце родом із південних островів Тихого океану. У домашніх умовах зазвичай виростає до двох метрів і може кілька років виконувати роль різдвяної ялинки.

Араукарія потребує яскравого світла та вологого, але не мокрого ґрунту: якщо земля пересохне, нижні гілки можуть відмерти й уже не відновляться. За правильного догляду це одне з найвитриваліших святкових дерев у горщиках.

Карликова ялина

Мініатюрна красуня, виведена понад століття тому в Канаді. Вона природно зберігає ідеальну конусну форму і виглядає як маленька копія класичної новорічної ялинки.

У приміщенні карликову ялинку можна тримати приблизно місяць. Їй потрібне яскраве світло та полив після підсихання верхнього шару землі. Після свят дерево поступово привчають до вулиці, і з часом у саду вона може вирости до трьох метрів.

Лимонний кипарис

Ароматна рослина з яскраво-жовтою або салатово-зеленою хвоєю, яка має ніжний цитрусовий запах. Завдяки стрункій формі кипарис виглядає дуже ефектно у святкових композиціях.

Ця рослина обожнює світло й не терпить пересихання. Через вибагливість до умов багато хто тримає лимонний кипарис лише сезонно, а після свят віддає в компост. Але якщо забезпечити стабільне освітлення та помірний полив, він може тішити вас значно довше.

Сосна італійська (пінія)

Молода пінія виглядає дуже ошатно: щільні гілки, м’яка хвоя з сизим відтінком, компактна форма. По мірі зростання дерево перетворюється на розлогу середземноморську сосну й у садових умовах може досягти 12-18 метрів.

Як і більшість хвойних, пінія потребує багато світла й помірного поливу. Це хороший вибір для тих, хто хоче мати «різдвяне» деревце, що з роками стане акцентом саду.