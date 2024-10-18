ФОПи IV групи мають вузьку спеціалізацію і їх оподаткування відмінне від інших підприємців на спрощеній системі

ФОПом четвертої групи на спрощеній системі оподаткування може бути юридична або фізична особа, що займається сільським господарством. Податки для ФОПів четвертої групи розраховуються інакше, ніж для інших «спрощенців». Які особливості ведення ФОП четвертої групи, читайте на ZAXID.NET.

Хто може зареєструватися як ФОП IV групи

Це підприємці, які вирощують, вигодовують, виловлюють, збирають або переробляють сільгосппродукцію. Також вони мають право реалізувати власноруч здобутий врожай. Винятком є продаж диких тварин та хутра, ідеться в блозі Школи бізнесу «Нової пошти».

ФОПом IV групи може бути людина або юридична особа. Для останньої важливо, щоб частка сільськогосподарського виробництва в роботі за попередній рік була не менше 75%.

Такий підприємець повинен мати у власності або орендувати не менше 2 і не більше 20 га землі – поля, лісу, сіножаті, виноградників, ставків.

ФОП IV групи не може надавати послуги і повинен працювати в межах закону про фермерське господарство.

Сімейне фермерське господарство

ФОП IV групи, відповідно до закону, не може мати найманих працівників. Водночас закон передбачає, що члени сім'ї підприємця можуть стати учасниками господарства. Таким чином ФОПом IV групи можуть стати фермерські домогосподарства сімейного типу. Ідеться про родичів першого і другого ступеня споріднення, включно з усиновленими дітьми.

Які податки платять ФОПи IV групи

ФОПи IV групи зараз сплачують лише єдиний податок. Та після підписання президентом і публікації закону про особливості оподаткування під час воєнного стану вони також платитимуть військовий збір.

Сума єдиного податку для ФОП IV групи розраховується не від прибутку підприємця і не від встановленого прожиткового мінімуму. Для розрахунків беруть вартість землі, що є у власності або в оренді у ФОПа. Крім того, ставка єдиного податку змінюється залежно від типу та призначення земель.

Розмір єдиного податку розраховується як відсоток від кожного гектару землі за таким планом:

0,95% – сіножать, пасовища, ріллі;

0,57% – багаторічні насадження (сади, лісосмуги);

2,43% – для водойм;

6,33% – землі, що використовуються для вирощування сільгоспкультур на закритому ґрунті;

0,57% – якщо сіножаття чи пасовища розташовані у гірських районах;

0,19% – якщо багаторічні насадження розташовані у гірських районах.

Військовий збір для ФОПів IV групи після набрання новим законом чинності становитиме 10% від мінімальної зарплати на місяць, тобто – 800 грн. Хоча в законі написано, що сплачувати авансові платежі військового збору потрібно вже з 1 жовтня, документ ще не набув чинності. А термін сплати за жовтень вже закінчується.

Імовірно, тут має бути окреме роз’яснення від податківців.

Як звітують ФОПи IV групи

Облік і обчислення податків ці підприємці мають робити самостійно. Звітність для них обмежується податковою декларацією. Подається вона кожного року за минулий. Крайній термін подання звіту – 20 лютого року наступного за звітним періодом.

Декларацію подають в місцеву фіскальну службу саме в тому регіоні, де зареєстровано ФОП та розташовані земельні ділянки.

Сплачується податок щокварталу протягом 30 календарних днів, що настають після останньої дати звітного кварталу: за перший квартал – 10%, за другий квартал – 10%, за третій квартал – 50%, за четвертий квартал – 30%.