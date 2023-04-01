Нові власники перереєстрували майно на близьких ФОПів

Службовець Міністерства оборони у Тернополі на основі довіреності, що втратила чинність, продав приватній фірмі 9 об’єктів державної власності в історичному центрі міста за удвічі нижчою від ринкової ціною. Оборудка сталась у 2007-2009 рр., а повернути майно власнику вдалося лише зараз, повідомляє АрміяInform з посиланням на начальника головного управління земель оборони та фондів Міноборони Бориса Закутного.

Міноборони намагалося повернути майновий комплекс площею 7000 м2, але нові власники вдалися до схем подвійної реєстрації цього майна за близькими до підприємства фізичними особами.

«Однак в Офісі протидії рейдерству Мін’юсту скасовано протиправну державну реєстрацію речових прав за приватною компанією на 9 об’єктів нерухомого майна загальною площею 7000 м2 у Тернополі, як наслідок, зареєстровано право власності на ці об’єкти за державою в особі Міноборони», – ідеться в повідомленні.

Повернене майно буде використовуватись в інтересах підрозділів Збройних Сил України.