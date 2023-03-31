Богдан Хмельницький підписав від Міноборони контракт на постачання яєць по 17 грн за штуку

Суд визнав колишнього керівника Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Богдана Хмельницького винним у наданні неправдивої інформації Національному агентству з питань запобігання корупції. Екс-посадовець надав недостовірний звіт невчасно та з порушеннями.

Про це повідомили у п'ятницю, 31 березня, у прес-службі НАЗК. Колишній керівник закупівель має заплатити штраф.

«30 березня суд визнав винним Богдана Хмельницького у наданні НАЗК недостовірної інформації з порушенням строків.

Це той самий посадовець, який підписав від Міноборони контракт на постачання до армії "золотих яєць" по 17 гривень за штуку», – повідомили у прес-службі НАЗК.

В Національному агентстві заявили, що наприкінці минулого року Богдан Хмельницький збрехав, що не має аудиторського звіту, якого потребувало НАЗК в межах антикорупційної перевірки в Міноборони.

«Пізніше нам стало відомо, що він під підпис ознайомився із цим звітом задовго до того, як написав НАЗК про те, що звіт відсутній. У цьому, власне, і є суть надання недостовірної інформації. Крім того, він порушив термін відповіді», – заявив заступник голови НАЗК Андрій Вишневський.

На думку співробітників НАЗК, Богдан Хмельницький умисно затягував відповідь агентству і спеціально не надав їй звіт. У ході розслідування суд виявив у діях колишнього посадовця правопорушення. Розмір штрафу для недобросовісного керівника в НАЗК не повідомили.

Нагадаємо, 1 лютого СБУ викрила Богдана Хмельницького на розтраті державних коштів на понад 100 млн грн. Йдеться про закупівлю майже 3 тис. неякісних бронежилетів. Йому оголосили підозри за кількома статтями ККУ. Колишньому посадовцю загрожує до 8 років позбавлення волі.