Підозри, які вручили колишньому заступнику міністра оборони В’ячеславу Шаповалову й колишньому директору департаменту державних закупівель Богдану Хмельницькому, не пов’язані з контрактом із завищеними цінами на харчі для військових, хоч обидва посадовці були звільнені на тлі цього скандалу. Про це на брифінгу в неділю, 5 лютого сказав міністр оборони Олексій Резніков.

«Сьогодні мені не відомо жодного факту вручення підозри і тим паче застосування запобіжного заходу щодо затримання будь-якого чиновника Міноборони, пов’язаного з системою закупівель харчування і з цими контрактами», – зазначив міністр, якого цитує «Громадське».

Резніков закликав дочекатися факту пред’явлення обвинувачення В’ячеславу Шаповалову та вироку суду. І уточнив, що, за його інформацією, підозра, яку вручили Шаповалову, не має жодного стосунку до контракту з постачання харчів.

Як зазначив Резніков, рішення щодо відсторонення та звільнення Богдана Хмельницького також не стосується вищезгаданого контракту, однак договір укладали, коли Хмельницький ще був на посаді.

«Я його відсторонив взагалі не через це. У мене щодо нього окремі сумніви за фактом аудиту системи керування цим підрозділом», – розповів міністр.

Резніков зазначив, що в липні 2022 року призначив аудит стосовно роботи Хмельницького в закупівлях. І коли отримав проміжні висновки, його й відсторонили від займаної посади у грудні.

«Якщо буде доведено обвинувальним вироком і рішенням суду, що він скоїв злочин, то буде зрозуміло, за якими фактами», — додав він.

Також Резніков пояснив, чому міністерство закуповує продукти не у великих постачальників, а у фірм-посередників зі статутним капіталом 1000 гривень.

«За 2022 рік, коли відбулася ця навала, ми не натрапили на випадки, щоб на фронт не поставили їжі. Вони [компанії-посередники] поставляли безперебійно їжу в армію», – запевнив він.

Нагадаємо, підозри Шаповалову і Хмельницькому вручили 1 лютого. В повідомленні Офісу генпрокурора щодо підозри Шаповалову, серед іншого, зазначалося, що він лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб ЗСУ низької якості.