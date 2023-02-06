Апеляція ВАКС збільшила заставу для колишнього директора департаменту держзакупівель Міністерства оборони України Богдана Хмельницького до 40 млн грн. Про це повідомили в Центрі протидії корупції.

Клопотання захисту про скасування запобіжного заходу залишили без задоволення. Хмельницький, якого підозрюють в розтраті коштів на закупівлі бронежилетів низької якості для українських військових, перебуватиме у СІЗО до 1 квітня.

У ЦПК зауважили, що раніше Шевченківський суд призначив екс-чиновнику заставу в розмірі 2,6 млн грн, хоча прокуратура просила про 107 млн грн. В розтраті саме такої суми підозрюють Хмельницького, коли його департамент закуповував бронежилети низької якості для українських військових.

Ще однією з цікавих обставин у справі є те, що повний текст рішення першої інстанції про обрання запобіжного заходу Хмельницькому згідно з ухвалою мали оголосити лише о 16.45 6 лютого. Натомість до цього часу апеляція вже розглянула скарги.

У ЦПК також звернули увагу, що справу Хмельницького мав би розглядати й інший суд.

«Закон говорить про те, що провадження щодо корупційних злочинів, підслідних НАБУ, має розглядати Вищий антикорупційний суд. Водночас у цій справі клопотання розглядав суд за місцезнаходженням СБУ як органу досудового розслідування», – зазначили в громадській організації.

Як інформував ZAXID.NET, днями Офіс Генпрокурораповідомив про підозру екс-заступнику директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому, якого звинувачують у розтраті державних коштів на суму 107796050 грн та щодо забезпечення підрозділів Збройних Сил неякісними бронежилетами у кількості 5700 шт.

Крім того, підозри оголосили екс-заступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову та колишньому заступнику держпідприємства «Промоборонекспорт» Володимиру Терещенку.