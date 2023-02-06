Екс-директору департаменту закупівель МОУ збільшили заставу до 40 млн грн
Апеляція ВАКС збільшила заставу для колишнього директора департаменту держзакупівель Міністерства оборони України Богдана Хмельницького до 40 млн грн. Про це повідомили в Центрі протидії корупції.
Клопотання захисту про скасування запобіжного заходу залишили без задоволення. Хмельницький, якого підозрюють в розтраті коштів на закупівлі бронежилетів низької якості для українських військових, перебуватиме у СІЗО до 1 квітня.
У ЦПК зауважили, що раніше Шевченківський суд призначив екс-чиновнику заставу в розмірі 2,6 млн грн, хоча прокуратура просила про 107 млн грн. В розтраті саме такої суми підозрюють Хмельницького, коли його департамент закуповував бронежилети низької якості для українських військових.
Ще однією з цікавих обставин у справі є те, що повний текст рішення першої інстанції про обрання запобіжного заходу Хмельницькому згідно з ухвалою мали оголосити лише о 16.45 6 лютого. Натомість до цього часу апеляція вже розглянула скарги.
У ЦПК також звернули увагу, що справу Хмельницького мав би розглядати й інший суд.
«Закон говорить про те, що провадження щодо корупційних злочинів, підслідних НАБУ, має розглядати Вищий антикорупційний суд. Водночас у цій справі клопотання розглядав суд за місцезнаходженням СБУ як органу досудового розслідування», – зазначили в громадській організації.
Як інформував ZAXID.NET, днями Офіс Генпрокурораповідомив про підозру екс-заступнику директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому, якого звинувачують у розтраті державних коштів на суму 107796050 грн та щодо забезпечення підрозділів Збройних Сил неякісними бронежилетами у кількості 5700 шт.
Крім того, підозри оголосили екс-заступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову та колишньому заступнику держпідприємства «Промоборонекспорт» Володимиру Терещенку.