Президент Володимир Зеленський ініціював аудит щодо зайнятості держдач під Києвом, тоді як у Конча-Заспі зараз живуть під 200 колишніх і чинних чиновників, а в Пущі-Водиці – до 50 орендарів.

В елітних селищах Конча-Заспа й Пуща-Водиця почався аудит, який анонсував президент України Володимир Зеленський після засідання РНБО. Термін роботи аудиторів – до 28 травня.

Як пише Liga.net, для виселення екс-чиновників, які орендують там держдачі ще з часів Кучми-Януковича, будуть використовувати формальні приводи: борги за оренду і комунальні послуги, незаконну перебудову будівель і самозахоплення територій. Цю схему вже випробували на декількох віп-жителях. Зокрема, в квітні будинок у Конча-Заспі звільнив Олександр Тупицький, відсторонений від посади голови Конституційного суду, хоча договір із ним розірвали ще восени 2020 року. Він 5 місяців не платив за користування держдачею і 6 місяців – за комунальні послуги.

Як повідомили в Комплексі відпочинку Конча-Заспа, зараз в елітному селищі живуть під 200 колишніх і чинних чиновників. Liga.net опублікувала список орендарів, актуальний станом на 18 травня 2021 року. У списках – десятки відомих як у минулому, так і тепер прізвищ.

Наприклад, Демченко Р.М. – імовірно, перший заступник секретаря РНБО і колишній заступник міністра закордонних справ Руслан Демченко. Нещодавно його ім'я фігурувало у зв'язку з можливою підготовкою «харківських угод» у період Януковича.

Також у цьому списку є:

Леонід Фесенко – колишній народний депутат від «Партії регіонів»;

Анатолій Близнюк – екс-народний депутат, екс-міністр ЖКГ;

Валерій Пустовойтенко – колишній прем'єр-міністр України ще часів президентства Леоніда Кучми;

Анатолій Кінах – п'ятий секретар РНБО і 18-й міністр економіки;

Пасенюк – швидше за все, Макар Пасенюк, колишній радник п’ятого президента Петра Порошенка, керуючий партнер Investment Capital Ukraine;

Юхим Звягільський – екс-нардеп і колишній перший віце-прем'єр;

Олександр Омельченко – колишній мер Києва;

Володимир Горбулін – екс-секретар РНБО;

Оксана Білозір – колишня народна депутатка і колишня міністерка культури;

Юрій Мельник – екс-міністр аграрної політики (уряд Януковича), з 2010 року перший заступник голови правління «Миронівського хлібопродукту»;

Бурмістенко Ю.М. – людина з таким прізвищем є радником гендиректора ДТЕК Ахметова.

Також у цьому списку: екс-президент Леонід Кучма, екс-голова Верховної Ради Олександр Мороз, колишній голова Верховної Ради Володимир Литвин, екс-віце-прем'єр Володимир Семиноженко, екс-міністр юстиції Олександр Лавринович, колишній голова Конституційного суду Анатолій Головін і десятки інших.

Серед жителів Конча-Заспи також значаться Штучний В.В. – швидше за все, екс-керівник апарату Верховної Ради (вже при Зеленському, до липня 2020 року). Пасенюк, Чубар і Скомороха – екс-судді КСУ. Пристайко – можливо, йдеться про колишнього заступника голови Адміністрації президента Зеленського (кілька місяців 2019 року) і екс-міністтра закордонних справ (уряд Гончарука) Вадима Пристайка. Суярко – держсекретар Міністерства соціальної політики (з 2020 року).

Крім того, на території Конча-Заспи вже після 2014 року розмістилися кілька товариств із обмеженою відповідальністю: ІЦД Кідсвуд (дитячий центр), Компас (уповноважена особа – Юрій Гайсинський), Донецький інститут води, маріупольський Спецмонтаж та інші.

Багато людей з когорти часів Януковича понабирали дачі в оренду на 49 років за «дуже смішні гроші», йдеться в статті.

У будинку відпочинку Пуща-Водиця проживають до 50 орендарів. Він теж потрапив під аудит.

І «Пуща-Водиця, і Конча-Заспа перебувають в підпорядкуванні Державного управління справами. У Конча-Заспі розміщено 71 дачний будинок та 4 пансіонати на 145 номерів. У Пуща-Водиці – пансіонат на 36 номерів, 30 будинків на 71 сім'ю і різні заклади: клуб-їдальня, буфет, склади, пральня, магазин, більярдна.

Зеленський раніше обіцяв презентацію, хто і на яких умовах буде жити на держдачах після аудиту. За його словами, можна говорити про оренду на час каденції «за ринковими цінами».