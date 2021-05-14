На засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України в п’ятницю, 14 травня, порушували питання державних земель і будинків в Конча-Заспі і Пущі-Водиці та осіб, які там проживають, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Сьогодні ми торкнулися важливого питання. Це державні землі і будинки в Конча-Заспі і Пущі-Водиці, а також особи, в користуванні яких вони перебувають. Загалом йдеться про майже 400 гектарів заповідної землі і понад 100 державних будівель і дач», – сказав Зеленський у відеозверненні за результатами засідання РНБО.

За словами президента, в кінці 2014 року, згідно з постановою уряду, був скасований перелік категорій осіб, що мають право на пільгове проживання.

«Що, на перший погляд, виглядає непогано, а насправді – легалізує перебування на цих землях і в резиденціях, за дуже символічну плату, низки незрозумілих осіб. Це колишні судді, прокурори, правоохоронці, митники, податківці, люди на прізвище Піскун, Ландик, Васюник…», – наголосив голова держави.

У списку цих людей – міністри часів екс-президента Віктора Януковича Дмитро Табачник і Раїса Богатирьова, колишній віце-прем'єр Геннадій Зубко (працював в уряді Володимира Гройсмана за президентства Петра Порошенка) і директор департаменту корпорації «Богдан» Олександр Ільїн. Зеленський повідомив, що ці та низка інших людей отримали договори на користування будівлями, робили там ремонт, отримували відшкодування витрат на ремонт в розмірі 50% і «за символічну плату могли там жити».

«Сьогодні я поставив завдання провести повний аудит земель і резиденцій Конча-Заспи і Пущі-Водиці, встановити повний перелік осіб, які там проживають, за яких умов вони отримали це право. Тобто всю необхідну інформацію, після якої ми розпочнемо велике переселення цих народів», – наголосив президент.

Пізніше секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів, уточнив, що аудит земель проводиться для того, щоб зрозуміти хто, чому і за які заслуги там проживає.

«Я розумію, коли там живуть президенти або міністри – це зрозуміло, але коли там живе директор департаменту корпорації “Богдан” або дружина якогось віце-прем'єр-міністра, який працював п’ять років у минулому або інші люди, які сьогодні не мають відношення до державного управління, то тут є дивне запитання, яким способом вони там залишилися і що вони там роблять. Саме про це і йде зараз мова для того, щоб суспільство розуміло, що відбувається на цих 365 гектарах заповідної землі. Ще раз нагадаю: в Кончі-Заспі 71 будинок, в Пущі-Водиці – 32 будинки. Може вони [жителі цих будинків] там і повинні бути, але ми всі з вами повинні розуміти, чому і за які заслуги вони там перебувають», – наголосив секретар РНБО, якого процитувала агенція «Інтерфакс-Україна».

У той же час, він додав, що «необхідно буде розібратися, звідки на заповідній землі взагалі взялися будинки».

«Потрібно розібратися, яким чином 365 гектарів заповідної землі опинилися або у власності, або в користуванні, звідки там взялися будинки, як це взагалі процесуально відбувалося», – підсумував Данілов.

Нагадаємо, невдовзі після вступу на посаду президента Зеленський сам переселився в Конча-Заспу, хоча ще під час передвиборчої кампанії він казав, що державні резиденції «треба віддати дітям під табори».