Інна Солодка в одязі камуфляжного кольору зняла аматорський кліп на пісню «Фортеця Бахмут»

Державна секретарка Міністерства охорони здоров’я Інна Солодка зняла аматорський кліп на пісню гурту «Антитіла» «Фортеця Бахмут» і опублікувала його на YouTube. Лідер гурту Тарас Тополя заявив, що Солодка справді зверталася до них за фонограмою цієї пісні, але запевняла, що її буде використано для особистих цілей і заявив, що Солодка відео не викладала. Однак зазначимо, що після того, як на відео звернули увагу користувачі соцмереж, від імені сторінки гурту було опубліковано іншу відповідь, в якій було сказано, що дозволу на використання пісні «Фортеця Бахмут» гурт не давав. Також гурт закликав скаржитись на кліп, однак згодом цей коментар зник. Натомість Тополя стверджує, що Солодка не викладала цього відео – його нібито вкрали.

На аматорський кліп Інни Солодкої звернула увагу журналістка-розслідувачка Любов Величко в середу, 26 квітня. Вона написала, що натрапила на нього випадково, бо хотіла знайти оригінальний кліп.

«Шукала кліп гурту "Антитіла" "Фортеця Бахмут", а пошуковик видав аматорський відеомікс за участі... державного секретаря Міністерства охорони здоров'я Інни Солодкої», – йдеться в дописі Любові Величко.

Журналістка звернула увагу на те, що сама чиновниця на своїх сторінках у соцмережах цей кліп не публікувала. За словами Величко, вона звернулася до Солодкої з запитанням про те, чи давав гурт «Антитіла» дозвіл на таку роботу, але відповіді не отримала. Також, за словами журналістки, відповідні запитання вона надіслала й лідеру гурту Тарасу Тополі, але відповіді теж немає.

Кліп за участю Солодкої вийшов орієнтовно 20 квітня й опублікований на каналі, де є лише сім підписників. Водночас на момент публікації новини він набрав понад 8 тис. переглядів.

Інна Солодка використала офіційне відео до пісні гурту «Антитіла» «Фортеця Бахмут» як основу для власного кліпу. Вона знялась у відео та заспівала пісню, наклавши власний голос на оригінальне виконання. Її відео знято в тому ж стилі, що й відео «Антитіл».

На відео Солодка –в одязі камуфляжного кольору. Складається враження, що вона співає разом із гуртом. Водночас у відео відсутні згадки співавторів та зазначення авторських чи суміжних прав.

Лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя у відеокоментарі розповів, що Інна Солодка справді просила в них фонограму пісні «Фортеця Бахмут» півтора місяця тому. За словами Тополі, це відео призначалося «її коханому», який був, а можливо й досі є на фронті.

«Інна Солодка звернулася до нас півтора місяця тому з проханням надати фонограму пісні "Фортеця Бахмут" для того, щоб створити привітання – особисте, інтимне, цікаве щире привітання для свого коханого, який на той момент був на фронті. "Антитіла", звичайно ж, надали фонограму. Більше того, я навіть записав слова підтримки цьому чоловікові. Вона зняла відео. "Антитіла" не мають ніякого відношення до цього відео. Це робота її креативної команди», – сказав Тополя у відеозверненні.

Він зазначив, що це було приватне відео, яке з’явилося на каналі, створеному шість днів тому. Тополя впевнений, що Солодка його не публікувала, натомість його хтось вкрав, «залив в інтернет і обсмаковує, обнюхує цю "брудну білизну", це особисте, інтимне звернення коханої до коханого і обговорюють його в інтернеті. Можливо вони не знають, що це відео приватне. Воно ніколи не створювалося й не призначалося для публікації в інтернеті. І авторка цього відео не викладала його в інтернет», – заявив Тополя.

Він також зауважив, що це відео активно обговорюють прихильники «однієї політичної сили», маючи, очевидно, на увазі «Європейську солідарність». Це випливає зі згадок як у відеозверненні, так і в підписі до відео екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Також він не радить звертати увагу на посаду Солодкої, адже це зробила «закохана жінка».

Водночас за кілька годин до цього «Антитіла» повідомляли, що не давали дозвулу на публікацію цього відео й закликали скаржитись на нього. Згодом цей коментар зник.

Скріншот відповіді гурту «Антитіла», взято зі сторінки Любові Величко

Інна Солодка згодом також відреагувала на ажіотаж довкола її відео, заявивши, що воно було приватним. Водночас вона не пояснила, як приватне відео потрапило в мережу.

Хто така Інна Солодка

Інна Солодка народилася в Одесі. Стаж державної служби понад 17 років, має досвід роботи на керівних посадах в центральних органах виконавчої влади.

У 2001 році закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого й отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста. На посаді держсекретаря МОЗ перебуває з грудня 2019 року. Більше про її кар’єрний шлях на державній службі можна дізнатися тут.