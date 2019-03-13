Член спілки письменників РФ із Черкас поширював фейки про Томос

Мешканець Черкас, уродженець РФ, член Спілки письменників Росії, виготовляв на замовлення російських кураторів матеріали, в яких засуджував і негативно оцінював створення Помісної церкви України та отримання Томосу.

Про це повідомляє прес-служба СБУ. Зазначається, що ці матеріали він розповсюджував на російських інтернет-ресурсах. Під час обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили комп’ютерну техніку із провокативними матеріалами, флеш-накопичувачі та ноутбук. Вилучені матеріали направлені на експертизу.

Імені зловмисника не уточняється. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 161 ККУ (розпалювання національної та релігійної ворожнечі) тривають слідчі дії.