Підозрюваного у вбивстві затримали через кілька годин на автовокзалі в Житомирі

У селищі Народичі Житомирської області 19 вересня знайшли вбитим подружжя. Підозрюваного у злочині затримали через кілька годин на автовокзалі в Житомирі. Подвійне вбивство 31-річний чоловік намагався замаскувати під сімейний конфлікт, повідомила у вівторок, 20 вересня, речниця поліції Житомирщини Ольга Номерчук у коментарі «Суспільному».

За її словами, у подвійному вбивстві підозрюють 31-річного односельця вбитих. Вона стверджує, що чоловік намагався замаскувати вбивство під трагедію внаслідок сімейного конфлікту, адже в руках убитої жінки знайшли кухонний ніж.

«Слідчим у результаті перевірок вдалося відтворити останню добу життя подружжя і встановити підозрюваного. Про нього відомо, що раніше він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за тяжкі злочини. Напередодні злочину він разом із загиблою жінкою перебував на підзаробітках у селищі, а згодом прийшов до їх будинку на вечерю. У розпалі раптового конфлікту із господарями він смертельно поранив обох і втік, забравши сімейні заощадження», – розповіла речниця житомирської поліції.

Про вбивство правоохоронцям повідомила мати загиблого, яка зайшла до свого 44-річного сина і застала мертвими його і 47-річну невістку.

Працівники поліції зафіксували на тілах загиблих численні колото-різані рани. Причому в руці у жінки був кухонний ніж. Остаточну причину смерті обох встановлюють судово-медичні експерти.

Уже за кілька годин підозрюваного у подвійному вбивстві затримали на автовокзалі в Житомирі. За місцем його проживання вилучили речові докази.

Чоловіка затримали. Йому інкримінують вбивство з корисливих мотивів. Якщо вину чоловіка доведе суд, йому загрожуватиме довічне ув’язнення.