43-річний мешканець Самбірщини вбив 62-річного чоловіка ударом ножа у серце під час спільного розпивання алкоголю

У селі Сянки (Самбірський район) вбили 62-річного місцевого мешканця, повідомила прес-служба поліції ввечері понеділка, 19 вересня. Чоловік помер внаслідок удару ножем у серце. За даними слідства, до вбивства причетний 43-річний мешканець сусіднього села.

«19 вересня, близько 14.00, до поліції надійшло повідомлення від медиків про виявлення в одному з будинків у селі Сянки тіла чоловіка з ознаками насильницької смерті», – йдеться повідомленні поліції.

На місці злочину поліцейські встановили, що 62-річний мешканець Сянок загинув від удару ножем у серце. Також слідчі встановили, що до вбивства причетний 43-річний мешканець сусіднього села (якого саме у поліції не розголошують).

За даними слідства, у день вбивства чоловіки разом розпивали алкоголь. Раптово між ними виник конфлікт, під час якого молодший вдарив ножем старшого. Від отриманих травм 62-річний чоловік помер до приїзду медиків, яких викликали сусіди.

Поліцейські оперативно встановили місце перебування та затримали зловмисника. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. За умисне вбивство 43-річному підозрюваному загрожує до 15 років ув'язнення.