У п'ятницю, 2 вересня, у центрі Львова невідомий чоловік ножем вбив перехожого. Про інцидент повідомила «Варта-1», опублікувавши фото загиблого. У прес-службі обласної поліції ZAXID.NET підтвердили факт вбивства.

За попередньою інформацією, вбивство сталось на вул. Торговій. Невідома особа завдала ножового поранення перехожому чоловіку. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці події.

На місці злочину працювала слідчо-оперативна група.

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Тіло загиблого чоловіка виявили на вул. Торговій (фото очевидців)

У прес-службі Нацполіції Львівщини ZAXID.NET підтвердили факт вбивства. Наразі відомо, що воно трапилось о 16:45. Між 44-річним львів'янином і 37-річний уродженцем Закарпаття виник конфлікт, під час якого сталося вбивство. Відомо, що пораненого ножем чоловіка намагався реанімувати поліцейський, але врятувати його не вдалось.