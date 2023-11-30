Суд призначив раніше судимому Дмитру Луценку 19 років тюрми

Колегія суддів Галицького райсуду Львова винесла вирок львів’янину Дмитру Луценку, який зарізав 37-річного чоловіка на вулиці у центрі Львова. Суд призначив раніше судимому Дмитру Луценку 19 років тюрми.

Як вказано у вироку суду, який винесли у листопаді 2023 року, випадок трапився 2 вересня 2022 року поблизу готелю Львів на проспекті Чорновола. Неодноразово судимий львів’янин Дмитро Луценко разом із своїм знайомим розпивав спиртне, до них підійшов 37-річний уродженець Закарпаття і чоловіки почали спілкуватись. Згодом між двома чоловіками виник конфлікт, під час якого 44-річний Дмитро Луценко вдарив ножем у живіт 37-річного закарпатця. Від отриманих травм потерпілий помер. Його закривавлене тіло помітили перехожі та заявили у поліцію. Того ж дня Дмитра Луценка затримали.

У суді Дмитро Луценко розповів, що між ним та 37-річним чоловіком виник конфлікт, він стосувався телефона, який Дмитро Луценко дав чоловіку, щоб той з нього подзвонив. Під час сварки Дмитро Луценко вдарив чоловіка у живіт, «не розуміючи, як так сталось». Обвинувачений заявив у суді, що закарпатець сам наштовхнувся на ніж, який він тримав у руці.

Дмитро Луценко та його знайомий, який був очевидцем, у суді заявили, що після поранення 37-річний закарпатець схопився за живіт та втік у невідомому напрямку.

Справу розглянула колегія суддів у складі Віталія Радченка, Віктора Романюка, Людмили Мироненко. Вони дослідили усі матеріали справи та особу обвинуваченого – Дмитро Луценко є неодноразово судимим, зокрема за вбивство. Востаннє його судили у 2018 році за крадіжку – йому призначили 4 роки тюрми, однак згодом меншу половину терміну замінили на обмеження волі.

Суд визнав винним Дмитра Луценка у вчиненні вбивства (п.13 ч.2 ст.115 ККУ) та призначив йому 19 років тюремного ув’язнення. До цього терміну приєднаються також невідбуте покарання за попереднім вироком, тобто загалом Дмитро Луценко проведе у тюрмі 19 років та два місяці. На вирок ще може бути подана апеляція.