До поліції подзвонили сусіди 36-річного Віталія Марковського, які бачили як він закривавлений вибігав з будинку та кричав, що в нього в квартирі вбивство

Сихівський районний суд Львова виніс вирок львів’янину Віталію Марковському, який, перебуваючи у нетверезому стані, вбив свого знайомого на Сихові. Чоловікові призначили покарання у вигляді 12 років тюрми.

Як вказано у вироку суду, який винесли у листопаді 2023 року, випадок трапився 13 березня у одній з багатоповерхівок на вул. Довженка на Сихові. Віталій Марковський перебував у своїй квартирі та разом з знайомим розпивав спиртне. Між ними виник конфлікт, під час якого Марковський вбив товариша: він наносив удари руками, ногами та кухонним приладдям, зокрема вилкою та овочечисткою. Сестра загиблого 41-річного львів’янина розповіла, що чоловіка хоронили у закритій труні, бо його обличчя було спотворене.

До поліції подзвонили сусіди 36-річного Віталія Марковського, які бачили як він закривавлений вибігав з будинку та кричав, що в нього в квартирі вбивство. Також обвинувачений заходив у магазин «Чарка до свята» та просив продавщицю допомогти винести труп з квартири.

У суді обвинувачений Віталій Марковський розповів, що того дня йшов на пошту та зустрів двох знайомих, з якими випив спиртне. Один з них пішов до нього додому, де вони продовжували вживати алкоголь. Віталій Марковський не визнавав, що вбив чоловіка. Однак, Марковський просив вибачення, коли суд давав йому останнє слово.

Справу розглянув суддя Богдан Мичка, який дослідив усі матеріали справи та визнав Віталія Марковського винним у вбивстві, призначивши йому 12 років тюрми. На вирок ще може бути подана апеляція.