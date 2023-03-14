Патрульні поліцейські затримали 36-річного львів’янина неподалік будинку, де було скоєне вбивство

Поліцейські затримали 36-річного львів’янина за підозрою у вбивстві людини. За даними правоохоронців, чоловік вбив свого знайомого у одній з багатоповерхівок на Сихові.

Як повідомили у Нацполіції Львівщини, 13 березня близько 15:00 у одній з багатоповерхівок на вул. Довженка 36-річний чоловік жорстоко побив та завдав численних ударів гострими предметами своєму 41-річному знайомому. Обоє чоловіків є львів’янами, а конфлікт трапився під час розпивання спиртного. Внаслідок отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Патрульні поліцейські встановили місце перебування зловмисника та затримали його неподалік будинку, де було скоєне вбивство.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.